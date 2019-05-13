Венгрия начала получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Венгерская компания MOL в тестовом режиме возобновила прием российской нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника, передает УНН.
Отмечается, что Венгрия была одной из стран, которые прекратили импорт нефти по трубопроводу в конце апреля после обнаружения загрязнений, которые могут повредить оборудование нефтеперерабатывающего завода.
По информации Reuters, венгерская компания MOL планирует проверить оборудование для рафинирования с помощью испытательных материалов и надеется возобновить регулярные поставки по трубопроводу 17 мая.
Пока содержание массовой доли органических хлоридов в нефти не соответствует надлежащим стандартам, отмечает агентство.
Напомним, 19 апреля в белорусском концерне "Белнефтехим" заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России.
23 апреля Беларусь из-за поставок некачественной нефти из России приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. 25 апреля Беларусь частично возобновила поставки топлива в Украину.
Кроме того, "Укртранснафта" приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" (МН "Дружба").
В РФ завели дело об умышленном загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба".
Как сообщал УНН, следствие выявило группу компаний, которые осуществляли сдачу загрязненной нефти в трубопровод "Дружба", по делу были задержаны четыре человека.