Угорщина почала отримувати російську нафту по трубопроводу "Дружба" - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Угорська компанія MOL в тестовому режимі відновила прийом російської нафти по трубопроводу "Дружба". Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на два джерела, передає УНН.
Зазначається, що Угорщина була однією з країн, які припинили імпорт нафти по трубопроводу в кінці квітня після виявлення забруднень, які можуть пошкодити обладнання нафтопереробного заводу.
За інформацією Reuters, угорська компанія MOL планує перевірити обладнання для рафінування за допомогою випробувальних матеріалів і сподівається відновити регулярні поставки по трубопроводу 17 травня.
Поки зміст масової частки органічних хлоридів у нафті не відповідає належним стандартам, зазначає агентство.
Нагадаємо, 19 квітня в білоруському концерні "Белнафтохім" заявили про різке погіршення якості нафти, що надходить по нафтопроводу з Росії.
23 квітня Білорусь через постачання неякісної нафти з Росії призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії. 25 квітня Білорусь частково відновила постачання палива в Україну.
Крім того, "Укртранснафта" припинила транзит нафти по магістральному нафтопроводу "Мозир-Броди" (МН "Дружба").
У РФ завели справу про навмисне забруднення нафти в нафтопроводі "Дружба".
Як повідомляв УНН, наслідок виявило групу компаній, які здійснювали здачу забрудненої нафти в трубопровід "Дружба", по справі були затримані чотири людини.