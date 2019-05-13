Угорщина почала отримувати російську нафту по трубопроводу "Дружба" - Reuters

Зазначається, що Угорщина була однією з країн, які припинили імпорт нафти по трубопроводу в кінці квітня після виявлення забруднень, які можуть пошкодити обладнання нафтопереробного заводу.

За інформацією Reuters, угорська компанія MOL планує перевірити обладнання для рафінування за допомогою випробувальних матеріалів і сподівається відновити регулярні поставки по трубопроводу 17 травня.

Поки зміст масової частки органічних хлоридів у нафті не відповідає належним стандартам, зазначає агентство.

Нагадаємо, 19 квітня в білоруському концерні "Белнафтохім" заявили про різке погіршення якості нафти, що надходить по нафтопроводу з Росії.

23 квітня Білорусь через постачання неякісної нафти з Росії призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії. 25 квітня Білорусь частково відновила постачання палива в Україну.

Крім того, "Укртранснафта" припинила транзит нафти по магістральному нафтопроводу "Мозир-Броди" (МН "Дружба").

У РФ завели справу про навмисне забруднення нафти в нафтопроводі "Дружба".

Як повідомляв УНН, наслідок виявило групу компаній, які здійснювали здачу забрудненої нафти в трубопровід "Дружба", по справі були затримані чотири людини.