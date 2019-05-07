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Задержали фигурантов дела о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"

Задержали фигурантов дела о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"

Киев  •  УНН

 • 44710 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Следствие выявило группу компаний, которые осуществляли сдачу загрязненной нефти в трубопровод "Дружба", по делу задержаны четыре человека. Об этом сообщил в ходе заседания правительства министр энергетики России Александр Новак, передает УНН, ссылаясь на ТАСС.

"Следствие выявило группу компаний, осуществлявших передачу кондиционной нефти с использованием в сверхнормативном количестве хлорорганических соединений. Материалы проверки в настоящее время переданы в прокуратуру, проводится комплекс оперативных мероприятий, следственных действий ФСБ России, Следственного комитета России, возбуждено уголовное дело по статьям 158, 210 и 215.2. Четыре человека задержаны, решением суда помещены в СИЗО", - сказал Новак.

Также он заявил, что ситуация с загрязнением нефти не сказалась на объемах добычи нефти в России и экспорте сырья.

"На объемы добычи и экспорт из Российской Федерации не повлияла ситуация, поскольку оперативно были перенаправлены потоки", - сказал он.

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Он добавил, что Минэнерго ожидает, что ситуация будет полностью нормализована во второй половине мая. В то же время, в ближайшее время должно быть согласовано начало прокачки нефти в Польшу.

Новак подчеркнул, что нефтедобывающие компании в России продолжают работать в штатном режиме.

Как сообщалось ранее, нефтяники РФ могут сократить добычу в ожидании возобновления экспорта по "Дружбе".

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