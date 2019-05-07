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Затримали фігурантів справи про забруднення нафти в трубопроводі "Дружба"

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Слідство виявило групу компаній, які здійснювали здачу забрудненої нафти в трубопровід "Дружба", по справі затримано чотирьох осіб. Про це повідомив в ході засідання уряду міністр енергетики Росії Олександр Новак, передає УНН, посилаючись на ТАСС.

"Слідство виявило групу компаній, які здійснювали передачу кондиційної нафти з використанням в наднормативній кількості хлорорганічних сполук. Матеріали перевірки в даний час передані в прокуратуру, проводиться комплекс оперативних заходів, слідчих дій ФСБ Росії, Слідчого комітету Росії, порушено кримінальну справу за статтями 158, 210 і 215.2. Чотири людини затримані, рішенням суду поміщені в СІЗО", - сказав Новак.

Також він заявив, що ситуація з забрудненням нафти не позначилася на обсягах видобутку нафти в Росії і експорті сировини.

"На обсяги видобутку і експорт з Російської Федерації не вплинула ситуація, оскільки оперативно були перенаправлені потоки", - сказав він.

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Він додав, що Міненерго чекає, що ситуація буде повністю нормалізована в другій половині травня. У той же час, найближчим часом має бути погоджено початок прокачування нафти у Польщу.

Новак підкреслив, що нафтовидобувні компанії в Росії продовжують працювати в штатному режимі.

Як повідомлялося раніше, нафтовики РФ можуть скоротити видобуток в очікуванні відновлення експорту по "Дружбі".

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