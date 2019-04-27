В России завели дело об умышленном загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба"

По словам Демина, в Самаре в офисах ряда частных организаций проводятся следственные действия. “Сейчас можно с уверенностью сказать, что вброс хлорорганических соединений осуществлялся через узел учета, который принадлежит частной структуре „Самаратранснефть-Терминал“, осуществляющего прием нефти и анализ ее качества от нескольких малых производителей”, — сказал он.

Демин также сообщил, что представители нефтепроводных и нефтеперерабатывающих структур Беларуси, Польши, Украины и России 26 апреля провели в Минске встречу, в ходе которой были определены план действий по восстановлению транспортировки нефти в Беларусь и страны Европы. Вопрос о компенсации в связи с поставками некачественной нефти из России на встрече не поднимался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Транснефть” заявила, что загрязнение нефти в трубопроводе “Дружба” было преднамеренным

Ранее в Минске (Республика Беларусь) завершились переговоры операторов нефтетранспортной системы “Дружба” по возобновлению работы нефтепровода. Техническое решение по возобновлению транзита найдено.

Как сообщал УНН, Беларусь предложит техническое решение проблемы остановки транзита нефти из РФ.

На прошлой неделе в белорусском концерне “Белнефтехим” заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России. 23 апреля Беларусь через поставки некачественной нефти из России приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. 25 апреля Беларусь частично возобновила поставки топлива в Украину.