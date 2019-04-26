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"Транснефть" заявила, що забруднення нафти в трубопроводі "Дружба" було навмисним

"Транснефть" заявила, що забруднення нафти в трубопроводі "Дружба" було навмисним

Київ • УНН

 • 17286 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. "Транснефть" заявила, що забруднення нафти в трубопроводі "Дружба" було навмисним. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

Хлорорганіка була вкинута в трубопровід "Дружба" через приватний "Самаратранснефтьтерминал", що обслуговує кілька малих виробників - "Транснефть".

Слідчі дії за визначенням причетності до забруднення "Дружби" йдуть в Самарі в офісах декількох приватних організацій - "Транснефть".

Раніше в Мінську (Республіка Білорусь) завершилися переговори операторів нафтотранспортної системи "Дружба" по відновленню роботи нафтопроводу. Технічне рішення щодо відновлення транзиту знайдено.

Як повідомляв УНН, Білорусь запропонує технічне рішення проблеми зупинки транзиту нафти з РФ.

Минулого тижня в білоруському концерні "Белнефтехим" заявили про різке погіршення якості нафти, що надходить по нафтопроводу з Росії. 23 квітня Білорусь через постачання неякісної нафти з Росії призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії. 25 квітня Білорусь частково відновила постачання палива в Україну.

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