"Транснефть" заявила, що забруднення нафти в трубопроводі "Дружба" було навмисним
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. "Транснефть" заявила, що забруднення нафти в трубопроводі "Дружба" було навмисним. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
Хлорорганіка була вкинута в трубопровід "Дружба" через приватний "Самаратранснефтьтерминал", що обслуговує кілька малих виробників - "Транснефть".
Слідчі дії за визначенням причетності до забруднення "Дружби" йдуть в Самарі в офісах декількох приватних організацій - "Транснефть".
Раніше в Мінську (Республіка Білорусь) завершилися переговори операторів нафтотранспортної системи "Дружба" по відновленню роботи нафтопроводу. Технічне рішення щодо відновлення транзиту знайдено.
Як повідомляв УНН, Білорусь запропонує технічне рішення проблеми зупинки транзиту нафти з РФ.
Минулого тижня в білоруському концерні "Белнефтехим" заявили про різке погіршення якості нафти, що надходить по нафтопроводу з Росії. 23 квітня Білорусь через постачання неякісної нафти з Росії призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії. 25 квітня Білорусь частково відновила постачання палива в Україну.