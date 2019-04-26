"Транснефть" заявила, что загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" было умышленным

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 107618 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 111645 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 114346 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 115193 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 143878 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115428 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140274 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144979 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130368 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130389 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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"Транснефть" заявила, что загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" было умышленным

"Транснефть" заявила, что загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" было умышленным

Киев  •  УНН

 • 17283 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. "Транснефть" заявила, что загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" было умышленным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС. 

Хлорорганика была вброшена в трубопровод "Дружба" через частный "Самаратранснефтьтерминал", обслуживающий несколько малых производителей - "Транснефть".

Следственные действия по определению причастности к загрязнению "Дружбы" идут в Самаре в офисах нескольких частных организаций - "Транснефть".

Ранее в Минске (Республика Беларусь) завершились переговоры операторов нефтетранспортной системы "Дружба" по возобновлению работы нефтепровода. Техническое решение по возобновлению транзита найдено.

Как сообщал УНН, Беларусь предложит техническое решение проблемы остановки транзита нефти из РФ .

На прошлой неделе в белорусском концерне "Белнефтехим" заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России. 23 апреля Беларусь из-за поставки некачественной нефти из России приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. 25 апреля Беларусь частично возобновила поставки топлива в Украину.

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