"Транснефть" заявила, что загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" было умышленным

Хлорорганика была вброшена в трубопровод "Дружба" через частный "Самаратранснефтьтерминал", обслуживающий несколько малых производителей - "Транснефть".



Следственные действия по определению причастности к загрязнению "Дружбы" идут в Самаре в офисах нескольких частных организаций - "Транснефть".



Ранее в Минске (Республика Беларусь) завершились переговоры операторов нефтетранспортной системы "Дружба" по возобновлению работы нефтепровода. Техническое решение по возобновлению транзита найдено.



Как сообщал УНН, Беларусь предложит техническое решение проблемы остановки транзита нефти из РФ .

На прошлой неделе в белорусском концерне "Белнефтехим" заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России. 23 апреля Беларусь из-за поставки некачественной нефти из России приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии. 25 апреля Беларусь частично возобновила поставки топлива в Украину.