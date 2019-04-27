У Росії завели справу про навмисне забруднення нафти в нафтопроводі "Дружба"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Росії порушено кримінальну справу про умисне забруднення нафти в нафтопроводі "Дружба". Про це повідомив радник президента компанії "Транснефть", прес-секретар Ігор Дьомін, передає DW, інформує УНН.
За словами Дьоміна, в Самарі в офісах низки приватних організацій проводяться слідчі дії. “Зараз можна з певністю сказати, що вкидання хлорорганічних сполук здійснювався через вузол обліку, який належить приватній структурі” Самаратранснефть-Термінал “, що здійснює прийом нафти і аналіз її якості від декількох малих виробників”, — сказав він.
Дьомін також повідомив, що представники нафтопровідних і нафтопереробних структур Білорусі, Польщі, України та Росії 26 квітня провели в Мінську зустріч, в ході якої було визначено план дій із відновлення транспортування нафти в Білорусь і країни Європи. Питання про компенсації у зв’язку з поставками неякісної нафти з Росії на зустрічі не піднімалося.
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Раніше в Мінську (Республіка Білорусь) завершилися переговори операторів нафтотранспортної системи “Дружба” по відновленню роботи нафтопроводу. Технічне рішення щодо відновлення транзиту знайдено.
Як повідомляв УНН, Білорусь запропонує технічне вирішення проблеми зупинки транзиту нафти з РФ.
Минулого тижня у білоруському концерні “Белнефтехим” заявили про різке погіршення якості нафти, що надходить по нафтопроводу з Росії. 23 квітня Білорусь через постачання неякісної нафти з Росії призупинила експорт світлих нафтопродуктів в Україну, Польщу і країни Балтії. 25 квітня Білорусь частково відновила постачання палива в Україну.