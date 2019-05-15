"Укртранснафта" и российская "Транснефть" обсудили компенсацию за вытеснение некачественной нефти
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Компании “Укртранснафта” и российская “Транснефть” обсудили компенсации расходов на вытеснение некондиционной нефти с трубопровода “Дружба”. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе “Укртранснафта”, пишет УНН.
“14 мая в рамках шестого заседания Международной ассоциации транспортировщиков нефти в Братиславе российская “Транснефть”, венгерская Группа MOL, словацкая Transpetrol и “Укртранснафта” рассмотрели вопросы компенсации дополнительных расходов на проведение нестандартных работ, связанных с вытеснением некондиционной нефти с нефтепровода “Дружба”, — указано в сообщении.
Как отметили в украинской компании, стороны согласовывают дополнительный договор к действующему соглашению, согласно которому будет происходить расчет, а также будут определяться сроки и условия компенсации дополнительных расходов “Укртранснафте”. “Сейчас компания освободила одну нить нефтепровода „Дружба“ от нефти с повышенным содержанием хлорорганических соединений, что позволило возобновить транзит по украинскому участку нефтепровода”, — добавили в компании.
В “Укртранснафте” отметили, что полная прокачка некондиционной нефти с территории Украины в Венгрию и Словакию может занять от четырех до шести месяцев. Это будет зависеть от концентрации хлорорганичних соединений в остатках сырья.