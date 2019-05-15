"Укртранснафта" і російська "Транснефть" обговорили компенсацію за витіснення неякісної нафти

“14 травня в рамках Шостого засідання Міжнародної Асоціації транспортувальників нафти у Братиславі російська “Транснефть”, угорська Група MOL, словацька Transpetrol та АТ “Укртранснафта” розглянули питання компенсації додаткових витрат на проведення нестандартних робіт, пов’язаних із витісненням некондиційної нафти із нафтопроводу “Дружба”, — вказано у повідомленні.

Як відзначили в українській компанії, сторони погоджують додатковий договір до чинної угоди, згідно з яким буде відбуватися розрахунок, а також будуть визначатися терміни і умови компенсації додаткових витрат “Укртранснафті”. “Наразі компанія звільнила одну нитку нафтопроводу „Дружба“ від нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук, що дозволило відновити транзит українською ділянкою нафтопроводу”, — додали у компанії.

В “Укртранснафті” відзначили, що повне прокачування некондиційної нафти з території України до Угорщини і Словаччини може зайняти від чотирьох до шести місяців. Це буде залежати від концентрації хлорорганічніх з’єднань в залишках сировини.