Посол Грузии в Чехии стала пятым дипломатом, подавшим в отставку на фоне решений правительства
Киев • УНН
Посол Грузии в Чехии Теа Майсурадзе объявила о своей отставке из-за решения правительства приостановить процесс вступления в ЕС. Ранее об отставке заявили послы в Болгарии, Италии, Нидерландах и США.
Посол Грузии в Чехии Теа Майсурадзе заявила, что подает об отставке и подчеркнула свою преданность Грузии. Об этом посол сообщила в своем X, пишет УНН.
Для меня было большой честью служить национальным интересам моей страны на протяжении десятилетий, способствовать ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры и в то же время защищать ее суверенитет и территориальную целостность. Я остаюсь верной будущему Грузии!
Дополнение
Ранее о своей отставке из-за решения правительства приостановить процесс вступления в ЕС заявили послы в Болгарии, Италии, Нидерландах и США.
В Тбилиси уже несколько ночей подряд тысячи людей заполняют центральные улицы, выражая недовольство политикой правительства.
Напомним
Правительство Грузии отказывается от переговоров о вступлении в ЕС и бюджетных грантов до конца 2028 года. Решение объявлено после резолюции Европарламента, осудившей парламентские выборы в Грузии.