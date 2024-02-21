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Послы Евросоюза утвердили продление льготной торговли для Украины

Послы Евросоюза утвердили продление льготной торговли для Украины

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 21:47  •  2537 просмотра

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Послы ЕС одобрили продление преференциальных условий торговли для Украины еще на один год без изменений.

Представители Европейского Союза утвердили в среду, 21 февраля, продление специальных условий торговли для Украины на еще один год без каких-либо изменений. Предложение передано на рассмотрение Совету ЕС. Эту информацию предоставляет официальный пресс-релиз Европейской комиссии, передает УНН.

Детали

В пресс-релизе отмечается, что представители посольств утвердили мандат Совета на проведение переговоров о продлении приостановления импортных пошлин и квот на украинский и молдавский экспорт в ЕС еще на один год.

Предложение по автономным торговым мерам для Украины имеет целью продление приостановления приостановления импортных пошлин и квот на еще один год (с 6 июня 2024 года до 5 июня 2025 года), при этом усиливая защиту чувствительных отраслей сельского хозяйства с помощью уже существующих защитных мер

говорится в релизе.

Дополнение

Ожидается, что 7 марта 2024 года предложение поддержит Комитет Европейского парламента по международной торговле (INTA). После этого положения будут подписаны представителями Совета и Европейского Парламента и опубликованы в Официальном вестнике ЕС перед вступлением в силу.

Украина и ЕС обсудили дальнейшие шаги на пути евроинтеграции, закрепление свободного режима торговли - Шмыгаль7 февраля 2024, 12:37 • 25462 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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