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Посли Євросоюзу затвердили подовження пільгової торгівлі для України

Посли Євросоюзу затвердили подовження пільгової торгівлі для України

Київ • УНН

 • 124221 перегляди

Посли ЄС схвалили продовження преференційних умов торгівлі для України ще на один рік без змін.

Представники Європейського Союзу затвердили у середу, 21 лютого, продовження спеціальних умов торгівлі для України на ще один рік без будь-яких змін. Пропозиція передана на розгляд Раді ЄС. Цю інформацію надає офіційний пресреліз Європейської комісії, передає УНН.

Деталі

У пресрелізі зазначається, що представники посольств затвердили мандат Ради на проведення переговорів щодо продовження призупинення імпортних мит та квот на український та молдовський експорт до ЄС ще на один рік.

Пропозиція щодо автономних торговельних заходів для України має на меті продовження призупинення імпортних мит та квот на ще один рік (з 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року), при цьому посилюючи захист чутливих галузей сільського господарства за допомогою вже існуючих захисних заходів

йдеться у релізі.

Доповнення

Очікується, що 7 березня 2024 року пропозицію підтримає Комітет Європейського парламенту з міжнародної торгівлі (INTA). Після цього положення будуть підписані представниками Ради та Європейського Парламенту та опубліковані в Офіційному віснику ЄС перед набуттям чинності.

Україна та ЄС обговорили подальші кроки на шляху євроінтеграції, закріплення вільного режиму торгівлі - Шмигаль07.02.24, 14:37 • 27191 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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