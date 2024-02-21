Посли Євросоюзу затвердили подовження пільгової торгівлі для України

Представники Європейського Союзу затвердили у середу, 21 лютого, продовження спеціальних умов торгівлі для України на ще один рік без будь-яких змін. Пропозиція передана на розгляд Раді ЄС. Цю інформацію надає офіційний пресреліз Європейської комісії, передає УНН.

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У пресрелізі зазначається, що представники посольств затвердили мандат Ради на проведення переговорів щодо продовження призупинення імпортних мит та квот на український та молдовський експорт до ЄС ще на один рік.

Пропозиція щодо автономних торговельних заходів для України має на меті продовження призупинення імпортних мит та квот на ще один рік (з 6 червня 2024 року до 5 червня 2025 року), при цьому посилюючи захист чутливих галузей сільського господарства за допомогою вже існуючих захисних заходів