Последствия атаки россиян на нефтебазу: в одном из районов Харькова зафиксировали загрязнение питьевой воды

После российской атаки на нефтебазу в одном из районов Харькова, в одной из питьевых колонок города обнаружили нефтепродукты. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы в Харьковской области, пишет УНН.

Детали

По результатам протоколов лабораторных исследований питьевой воды из водоразборных колонок по адресам: пер. Котельный, 21/31 и ул. Ясенева, 29/20, проведенных КП "Харьковводоканал" 26 февраля, установлено наличие нефтепродуктов в питьевой воде. Водоснабжение из водоразборных колонок по этим адресам в связи с проведением мероприятий по ликвидации наличия нефтепродуктов приостановлено - заявили в ведомстве.

Администрации Немышлянского района рекомендовали организовать подвоз питьевой воды гарантированного качества к населению по указанным адресам.

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Кроме того, власть просят обеспечить обустройство информационных таблиц о запрете употребления воды на территории источников "Петренки-1", "Петренки-2", "Петренки-3" и подземного источника напротив дома №7 по ул.

Дополнение

Отмечается, что специалисты продолжают проверять объекты централизованного и нецентрализованного водоснабжения, расположенные в зоне потенциального влияния загрязнения поверхностных водоемов.

Проверки будут в Киевском и Салтовском районах Харькова и Безлюдовской и Высочанской территориальных громадах.

В Госпотребслужбе отметили, что по течению рек Харьков, Лопань, Уды есть загрязнение берегов горюче-смазочными материалами, иногда присутствует запах нефтепродуктов. Поверхность воды рек загрязнена и имеет вид маслянистой пленки.

Напомним

Вечером 9 февраля российские войска атаковали Харьков "Шахедами", попав по нефтебазе в Немышлянском районе. В результате удара разлилось топливо и вспыхнул пожар, огонь распространился на частную застройку на улицу - сгорело 15 домов, погибли семь человек.

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