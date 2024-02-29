Наслідки атаки росіян на нафтобазу: в одному з районів Харкова зафіксували забруднення питної води
Київ • УНН
Після атаки росіян на нафтобазу в Харкові, нафтопродукти були виявлені в міських насосах питної води. Фахівці продовжують перевірку джерел централізованого та нецентралізованого водопостачання.
Після російської атаки на нафтобазу в одному з районів Харкова, в одній з питних колонок міста виявили нафтопродукти. Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби в Харківській області, пише УНН.
Деталі
За результатами протоколів лабораторних досліджень питної води з водорозбірних колонок за адресами: пров. Котельний, 21/31 та вул. Ясенева, 29/20, проведених КП "Харківводоканал" 26 лютого, встановлена наявність нафтопродуктів у питній воді. Водопостачання з водорозбірних колонок за цими адресами у зв’язку з проведенням заходів з ліквідації наявності нафтопродуктів призупинено
Адміністрації Немишлянського району рекомендували організувати підвіз питної води гарантованої якості до населення за вказаними адресами.
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Окрім того, владу просять забезпечити облаштування інформаційних таблиць щодо заборони вживання води на території джерел "Петренки-1", "Петренки-2", "Петренки-3" та підземного джерела навпроти будинку №7 по вул. Новопроектній.
Доповнення
Зазначається, що фахівці продовжують перевіряти об’єкти централізованого та нецентралізованого водопостачання, розташовані в зоні потенційного впливу забруднення поверхневих водойм.
Перевірки будуть у Київському і Салтівському районах Харкова та Безлюдівській і Височанській територіальних громадах.
У Держспоживслужбі відзначили, що за течією річок Харків, Лопань, Уди є забруднення берегів паливно-мастильними матеріалами, подекуди присутній запах нафтопродуктів. Поверхня води річок забруднена та має вигляд маслянистої плівки.
Нагадаємо
Ввечері 9 лютого російські війська атакували Харків "Шахедами", влучивши по нафтобазі в Немишлянському районі. Внаслідок удару розлилося паливо та спалахнула пожежа, вогонь поширився на приватну забудову на вул. Котельній. Згоріло 15 будинків, загинули семеро людей.
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