Наслідки атаки росіян на нафтобазу: в одному з районів Харкова зафіксували забруднення питної води

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 9830 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 71160 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 155420 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 152682 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 126113 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134114 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85896 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93412 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99011 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89780 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.9м/с
62%
Популярнi новини

В Ісландії скасовано сезон полювання на китів через економічну ситуацію

13 квітня, 14:18 • 5534 перегляди

Китай закликає США "повністю скасувати" взаємні мита

13 квітня, 14:53 • 5256 перегляди

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 5810 перегляди

Папа Франциск здивував вірян несподіваною появою на площі Святого Петра

13 квітня, 15:47 • 4654 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

19:08 • 4874 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 152682 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 224034 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373443 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309574 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417635 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2866 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14984 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31844 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28634 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 126113 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Наслідки атаки росіян на нафтобазу: в одному з районів Харкова зафіксували забруднення питної води

Київ • УНН

 • 107954 перегляди

Після атаки росіян на нафтобазу в Харкові, нафтопродукти були виявлені в міських насосах питної води. Фахівці продовжують перевірку джерел централізованого та нецентралізованого водопостачання.

Наслідки атаки росіян на нафтобазу: в одному з районів Харкова зафіксували забруднення питної води

Після російської атаки на нафтобазу в одному з районів Харкова, в одній з питних колонок міста виявили нафтопродукти. Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби в Харківській області, пише УНН.

Деталі 

За результатами протоколів лабораторних досліджень питної води з водорозбірних колонок за адресами: пров. Котельний, 21/31 та вул. Ясенева, 29/20, проведених КП "Харківводоканал" 26 лютого, встановлена наявність нафтопродуктів у питній воді. Водопостачання з водорозбірних колонок за цими адресами у зв’язку з проведенням заходів з ліквідації наявності нафтопродуктів призупинено

- заявили у відомстві. 

Адміністрації Немишлянського району рекомендували організувати підвіз питної води гарантованої якості до населення за вказаними адресами. 

Мер Харкова наказав перевірити всі нафтобази та небезпечні об'єкти після атаки росіян 9 лютого12.02.24, 18:20 • 27311 переглядiв

Окрім того, владу просять забезпечити облаштування інформаційних таблиць щодо заборони вживання води на території джерел "Петренки-1", "Петренки-2", "Петренки-3" та підземного джерела навпроти будинку №7 по вул. Новопроектній.

Доповнення

Зазначається, що фахівці продовжують перевіряти об’єкти централізованого та нецентралізованого водопостачання, розташовані в зоні потенційного впливу забруднення поверхневих водойм.

Перевірки будуть у Київському і Салтівському районах Харкова та Безлюдівській і Височанській територіальних громадах.

У Держспоживслужбі відзначили, що за течією річок Харків, Лопань, Уди є забруднення берегів паливно-мастильними матеріалами, подекуди присутній запах нафтопродуктів. Поверхня води річок забруднена та має вигляд маслянистої плівки.

Нагадаємо

Ввечері 9 лютого російські війська атакували Харків "Шахедами", влучивши по нафтобазі в Немишлянському районі. Внаслідок удару розлилося паливо та спалахнула пожежа, вогонь поширився на приватну забудову на вул. Котельній. Згоріло 15 будинків, загинули семеро людей.

Гасили майже 60 годин: у Харківській ОВА розповіли деталі пожежі на нафтобазі через російський обстріл12.02.24, 14:54 • 22403 перегляди

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоВійна
Державна прикордонна служба України
Київ
Харків
Brent
$64.46
Bitcoin
$83,752.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,238.05
Ethereum
$1,585.18