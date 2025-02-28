Последний день на возвращение из СВЧ по упрощенной процедуре: что нужно знать

Военнослужащие, самовольно оставившие воинскую часть до 29 ноября 2024 года, могут до 1 марта 2025 года вернуться на службу по упрощенному алгоритму. После 1 марта восстановиться на службе будет возможно, но значительно сложнее и дольше, пишет УНН.

Детали

В ноябре прошлого года Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект №12095, согласно которому добровольно могут вернуться на службу военные, которые впервые оставили воинские части или дезертировали.

Согласно закону, во время действия военного положения разрешалось вернуться военным на службу без уголовной ответственности, которые самовольно оставили воинские части или места прохождения службы или дезертировали. Такие правила действовали до 1 января.

Военным необходимо было обратиться в свою часть, или любую другую, где он хотел бы проходить службу, и получить от командира воинской части разрешение на возвращение. Военным возобновлялись выплаты денежного и осуществления продовольственного, вещевого, других видов обеспечения, льгот и социальных гарантий.

Рада приняла закон о возвращении после СВЧ на военную службу

Начатые уголовные производства по уголовным правонарушениям, предусмотренным статьями 407 и 408 Уголовного кодекса Украины, в отношении военнослужащих, которые впервые самовольно оставили воинские части или места прохождения службы или дезертировали и добровольно прибыли и выразили готовность о продолжении прохождения военной службы, не является основанием для отказа в продолжении военной службы таких военнослужащих и действия их контракта.

Уже в январе Рада приняла законопроект об особенностях постановки на воинский учет призывников. В частности, в законопроект была вписана норма, по которой срок добровольного возвращения на службу после первого самовольного оставления воинской части был продлен до 1 марта 2025 года.

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Советник по коммуникации ГБР Татьяна Сапьян сообщала, что в случае пребывания военнослужащего в СЗЧ до трех дней уголовное производство возбуждаться не будет. А с возвращением на службу все выплаты и льготы возвращаются.

Против военнослужащих, которые находятся в СОЧ до трех дней, не будет возбуждаться уголовное производство - ГБР

Кроме того, в Министерстве обороны отмечали, что военнослужащие, которые самовольно оставили часть после 29 ноября, не смогут вернуться на службу по упрощенному алгоритму. Они также не смогут освободиться от уголовной ответственности.

Военные, которые совершили СЗЧ после 29 ноября, не смогут вернуться на службу по упрощенному алгоритму - Минобороны

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко накануне сообщала, что за последнюю неделю было подано не менее 300 рапортов на возвращение из СЗЧ.

«Чтобы ускорить обновления военных, мы воплотили электронный рапорт на возвращение из СЗЧ в Армия+. В Армия+ уже 700 тыс. военнослужащих, и мы считаем, что такой рапорт - это существенная кадровая реформа, которая уже доказала свою эффективность. Мы имеем уже 1000 запросов, и благодаря этому рапорту мы убедились, что многие военные после СВЧ хотят служить дальше, но, например, уже в другом подразделении», - отмечала Черногоренко.

Показатели растут: сколько военных из СЗЧ уже подали рапорты на возвращение