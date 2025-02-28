Останній день на повернення із СЗЧ за спрощеною процедурою: що треба знати

Військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину до 29 листопада 2024 року, можуть до 1 березня 2025 року повернутися на службу за спрощеним алгоритмом. Після 1 березня відновитися на службі буде можливо, але значно складніше та довше, пише УНН.

Деталі

В листопаді минулого року Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила законопроєкт №12095, згідно з яким добровільно можуть повернутися на службу військові, які вперше залишили військові частини або дезертували.

Відповідно до закону, під час дії воєнного стану дозволялося повернутися військовим на службу без кримінальної відповідальності, які самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували. Такі правила діяли до 1 січня.

Військовим необхідно було звернутися до своєї частини, або будь-якої іншої, де він хотів би проходити службу, та отримати від командира військової частини дозвіл на повернення. Військовим поновлювалися виплати грошового і здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільг та соціальних гарантій.

Рада ухвалила закон про повернення після СЗЧ на військову службу

Розпочаті кримінальні провадження щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 і 408 Кримінального кодексу України, відносно військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували і добровільно прибули та висловили готовність про продовження проходження військової служби, не є підставою для відмови у продовжені військової служби таких військовослужбовців та дії їх контракту.

Вже у січні Рада ухвалила законопроєкт, про особливості взяття на військовий облік призовників. Зокрема, в законопроєкт була вписана норма, за якою термін добровільного повернення на службу після першого самовільного залишення військової частини було продовжено до 1 березня 2025 року.

Рада ухвалила закон про особливості взяття на військовий облік: що очікує жінок

Радниця з комунікації ДБР Тетяна Сапьян повідомляла, що у разі перебування військовослужбовця в СЗЧ до трьох днів кримінальне провадження порушуватися не буде. А з поверненням на службу всі виплати та пільги повертаються.

Проти військовослужбовців, які перебувають у СЗЧ до трьох днів, не порушуватиметься кримінальне провадження - ДБР

Окрім того, В Міністерстві оборони наголошували, що військовослужбовці, які самовільно залишили частину після 29 листопада, не зможуть повернутись на службу за спрощеним алгоритмом. Вони також не зможуть звільнитись від кримінальної відповідальності.

Військові, які здійснили СЗЧ після 29 листопада, не зможуть повернутись на службу за спрощеним алгоритмом - Міноборони

Заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко напередодні повідомляла, що за останній тиждень було подано не менше 300 рапортів на повернення з СЗЧ.

"Щоб пришвидшити поновлення військових, ми втілили електронний рапорт на повернення з СЗЧ в Армія+. В Армія+ вже 700 тис. військовослужбовців, і ми вважаємо, що такий рапорт — це суттєва кадрова реформа, яка вже довела свою ефективність. Ми маємо вже 1000 запитів, і завдяки цьому рапорту ми переконалися, що багато військових після СЗЧ хочуть служити далі, але, наприклад, уже в іншому підрозділі", - зазначала Черногоренко.

Показники зростають: скільки військових з СЗЧ вже подали рапорти на повернення