Проти військовослужбовців, які перебувають у СЗЧ до трьох днів, не порушуватиметься кримінальне провадження - ДБР
Київ • УНН
Військовослужбовці, які перебувають у СЗЧ до трьох днів, уникнуть кримінального провадження. При поверненні на службу їм відновлять всі виплати та пільги, а також дадуть можливість обрати нову частину.
У разі перебування військовослужбовця в СЗЧ до трьох днів кримінальне провадження порушуватися не буде. А з поверненням на службу всі виплати та пільги повертаються.
Про це повідомила радниця з комунікації ДБР Тетяна Сапьян у прямому ефірі Київ24, пише УНН.
Деталі
Якщо людина в СЗЧ, військовослужбовець, до трьох днів, то може не порушуватися кримінальне провадження і військовий повертається на службу в свою частину, якщо він повернеться, звичайно
За словами Сапьян, якщо військовий перебуває у СЗС понад три дні - кримінальна буде суворою.
Якщо військовослужбовець звертається до ДБР, в військову службу правопорядку, але дає про себе знати — розпочинається процедура повністю його поновлення на службі, відповідно також і поновлення усіх пільг, які і виплат і пільг
Військовослужбовцю гелю буде обрати одну з 17 військових частин, які визначені Міністерством оборони або одну з 14 рот резерву Національної гвардії України, і відповідно тоді автоматично розпочинається процедура і закриття кримінального провадження.
Нагадаємо
Президент України планує підписати закон про продовження терміну добровільного повернення із СЗЧ до 1 березня 2025 року. За словами Ірини Верещук, це буде останнє продовження терміну.