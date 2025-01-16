Проти військовослужбовців, які перебувають у СЗЧ до трьох днів, не порушуватиметься кримінальне провадження - ДБР

У разі перебування військовослужбовця в СЗЧ до трьох днів кримінальне провадження порушуватися не буде. А з поверненням на службу всі виплати та пільги повертаються.

Про це повідомила радниця з комунікації ДБР Тетяна Сапьян у прямому ефірі Київ24, пише УНН.

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Якщо людина в СЗЧ, військовослужбовець, до трьох днів, то може не порушуватися кримінальне провадження і військовий повертається на службу в свою частину, якщо він повернеться, звичайно

За словами Сапьян, якщо військовий перебуває у СЗС понад три дні - кримінальна буде суворою.

Якщо військовослужбовець звертається до ДБР, в військову службу правопорядку, але дає про себе знати — розпочинається процедура повністю його поновлення на службі, відповідно також і поновлення усіх пільг, які і виплат і пільг