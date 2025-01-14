Зеленський невдовзі підпише закон про продовження терміну повернення із СЗЧ - ОП

Президент України Володимир Зеленський невдовзі може підписати закон, за яким термін для добровільного повернення із СЗЧ продовжується до 1 березня 2025 року. Про це повідомила заступниця глави Офісу Президента Ірина Верещук, передає УНН.

"Найближчим часом очікуємо підписання Президентом закону, за яким термін для добровільного повернення із СЗЧ продовжується до 1 березня 2025 року", - повідомила Верещук.

Термін для добровільного повернення із СЗЧ продовжили до 1 березня

Разом з тим вона наголосила, що більше продовжень терміну не буде. Бо для тих, хто реально хоче все виправити, це цілком достатній строк.

"... ми маємо давати шанс тим, хто хоче повернутись із СЗЧ. Але, зрештою, має бути порядок і справедливість. Тут я маю на увазі тих військових, хто у СЗЧ не йде і попри все виконує свою роботу на фронті", - резюмувала Верещук.

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