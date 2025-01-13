Через застосунок "Армія+" подали вже понад 1000 рапортів на повернення із СЗЧ - Міноборони

Понад 1000 військовослужбовців подали рапорти на повернення до війська після самовільного залишення частини через мобільний додаток "Армія+". Понад 600 рапортів вже погоджено. Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону, передає УНН.

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Понад 1000 військовослужбовців подали рапорт на повернення із СЗЧ , і з них отримали погодження вже 600 військовослужбовців. Більш ніж половина наших воїнів, які виявили бажання служити далі, або вже повертаються, або повернулися до війська саме в ту військову частину, яку вони обрали - сказала Черногоренко.

Вона зазначила, що найчастішою причиною того, чому рапорт не погоджувався, є те, що військовий не встиг прибути до відділення ВСП за 24 години, або вказав неточні дані в рапорті.

Нагадаємо

Парламент підтримав продовження терміну добровільного повернення військовослужбовців із СЗЧ до 1 березня 2025 року. Закон передбачає відновлення виплат та соціальних гарантій для тих, хто добровільно повернеться на службу.