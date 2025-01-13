Через приложение "Армия+" подали уже более 1000 рапортов на возвращение из СОЧ - Минобороны

Более 1000 военнослужащих подали рапорты на возвращение в армию после самовольного оставления части через мобильное приложение "Армия+". Более 600 рапортов уже согласовано. Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Более 1000 военнослужащих подали рапорт на возвращение из СОЧ, и из них получили согласование уже 600 военнослужащих. Более половины наших воинов, которые изъявили желание служить дальше, или уже возвращаются, или вернулись в армию именно в ту воинскую часть, которую они выбрали - сказала Черногоренко.

Она отметила, что самой частой причиной того, почему рапорт не соглашался, является то, что военный не успел прибыть в отделение ВСП за 24 часа, или указал неточные данные в рапорте.

Напомним,

Парламент поддержал продление срока добровольного возвращения военнослужащих из СОЧ до 1 марта 2025 года. Закон предусматривает восстановление выплат и социальных гарантий для тех, кто добровольно вернется на службу.