Зеленский вскоре подпишет закон о продлении срока возвращения из СОЧ - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский вскоре может подписать закон, по которому срок для добровольного возвращения из СОЧ продлевается до 1 марта 2025 года. Об этом сообщила заместитель главы Офиса Президента Ирина Верещук, передает УНН.

"В ближайшее время ожидаем подписания Президентом закона, по которому срок для добровольного возвращения из СОЧ продлевается до 1 марта 2025 года", - сообщила Верещук.

Срок для добровольного возвращения из СОЧ продлили до 1 марта

Вместе с тем она подчеркнула, что больше продлений срока не будет. Потому что для тех, кто реально хочет все исправить, это вполне достаточный срок.

"... мы должны давать шанс тем, кто хочет вернуться с СОЧ. Но, в конце концов, должен быть порядок и справедливость. Здесь я имею в виду тех военных, кто в СОЧ не идет и несмотря на все выполняет свою работу на фронте", - резюмировала Верещук.

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