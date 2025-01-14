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Зеленский вскоре подпишет закон о продлении срока возвращения из СОЧ - ОП

Киев  •  УНН

 • 9977 просмотра

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Президент Украины планирует подписать закон о продлении срока добровольного возвращения из СОЧ до 1 марта 2025 года. По словам Ирины Верещук, это будет последнее продление срока.

Президент Украины Владимир Зеленский вскоре может подписать закон, по которому срок для добровольного возвращения из СОЧ продлевается до 1 марта 2025 года. Об этом сообщила заместитель главы Офиса Президента Ирина Верещук, передает УНН.

"В ближайшее время ожидаем подписания Президентом закона, по которому срок для добровольного возвращения из СОЧ продлевается до 1 марта 2025 года", - сообщила Верещук.

Срок для добровольного возвращения из СОЧ продлили до 1 марта09.01.25, 12:58 • 21241 просмотр

Вместе с тем она подчеркнула, что больше продлений срока не будет. Потому что для тех, кто реально хочет все исправить, это вполне достаточный срок.

"... мы должны давать шанс тем, кто хочет вернуться с СОЧ. Но, в конце концов, должен быть порядок и справедливость. Здесь я имею в виду тех военных, кто в СОЧ не идет и несмотря на все выполняет свою работу на фронте", - резюмировала Верещук.

Через приложение "Армия+" подали уже более 1000 рапортов на возвращение из СОЧ - Минобороны13.01.25, 16:11 • 23739 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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