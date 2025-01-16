Против военнослужащих, которые находятся в СЗЧ до трех дней не будет возбуждаться уголовное производство - ГБР

В случае пребывания военнослужащего в СЗЧ до трех дней уголовное производство возбуждаться не будет. А с возвращением на службу все выплаты и льготы возвращаются.

Об этом сообщила советник по коммуникации ГБР Татьяна Сапьян в прямом эфире Киев24, пишет УНН.

Детали

Если человек в СЗЧ, военнослужащий, до трех дней, то может не возбуждаться уголовное производство и военный возвращается на службу в свою часть, если он вернется, конечно

По словам Сапьян, если военный находится в СЗС более трех дней - уголовная будет строгой.

Если военнослужащий обращается в ГБР, в военную службу правопорядка, но дает о себе знать - начинается процедура полностью его восстановления на службе, соответственно также и восстановление всех льгот, которые и выплат и льгот