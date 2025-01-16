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Против военнослужащих, которые находятся в СЗЧ до трех дней не будет возбуждаться уголовное производство - ГБР

Против военнослужащих, которые находятся в СЗЧ до трех дней не будет возбуждаться уголовное производство - ГБР

Киев  •  УНН

 • 1343 просмотра

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Военнослужащие, которые находятся в СЗЧ до трех дней, избегут уголовного производства. При возвращении на службу им восстановят все выплаты и льготы, а также дадут возможность выбрать новую часть.

В случае пребывания военнослужащего в СЗЧ до трех дней уголовное производство возбуждаться не будет. А с возвращением на службу все выплаты и льготы возвращаются.

Об этом сообщила советник по коммуникации ГБР Татьяна Сапьян в прямом эфире Киев24, пишет УНН.

Детали

Если человек в СЗЧ, военнослужащий, до трех дней, то может не возбуждаться уголовное производство и военный возвращается на службу в свою часть, если он вернется, конечно

- сообщила советник.

По словам Сапьян, если военный находится в СЗС более трех дней - уголовная будет строгой.

Если военнослужащий обращается в ГБР, в военную службу правопорядка, но дает о себе знать - начинается процедура полностью его восстановления на службе, соответственно также и восстановление всех льгот, которые и выплат и льгот

- говорити Сапьян.

Военнослужащему гелю будет выбрать одну из 17 воинских частей, которые определены Министерством обороны или одну из 14 рот резерва Национальной гвардии Украины, и соответственно тогда автоматически начинается процедура и закрытия уголовного производства.

Напомним 

Президент Украины планирует подписать закон о продлении срока добровольного возвращения из СЗЧ до 1 марта 2025 года. По словам Ирины Верещук, это будет последнее продление срока.

Алина Волянская

Алина Волянская

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