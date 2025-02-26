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Показники зростають: скільки військових з СЗЧ вже подали рапорти на повернення

Показники зростають: скільки військових з СЗЧ вже подали рапорти на повернення

Київ  •  УНН

 • 22373 перегляди

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До 1 березня 2025 року військовослужбовці можуть повернутися з самовільного залишення частини без кримінальної відповідальності. За останній тиждень подано понад 300 рапортів через додаток "Армія+".

Військовослужбовці, які самовільно залишили військову частину, можуть повернутися на службу до 1 березня 2025 року без кримінальної відповідальності. За останній тиждень було подано не менше 300 рапортів на повернення з СЗЧ. Про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізаці Катерина Черногоренко в етері телемарафону, передає УНН.

Перше, що треба сказати, — новий закон, який вступив у дію 29 листопада, дозволив військовим, які самовільно залишили частину до цієї дати, повернутися в стрій без жодної відповідальності, без жодного покарання. Військові, які добровільно повертаються, звільняються від кримінальної відповідальності, і їм, що важливо, поновлюють усі соціальні гарантії. Я хочу підкреслити, що такий спрощений алгоритм діє до 1 березня згідно з чинним законодавством

 - йдеться у повідомленні.

Наразі залишилося три дні, щоб повернутися на службу без розслідування, без судового процесу.

Щоб пришвидшити поновлення військових, ми втілили електронний рапорт на повернення з СЗЧ в Армія+. В Армія+ вже 700 тис. військовослужбовців, і ми вважаємо, що такий рапорт — це суттєва кадрова реформа, яка вже довела свою ефективність. Ми маємо вже 1000 запитів, і завдяки цьому рапорту ми переконалися, що багато військових після СЗЧ хочуть служити далі, але, наприклад, уже в іншому підрозділі

 розповіла Черногоренко.

За її словами, за допомогою застосунку можна повернутися із СЗЧ до війська безпечно, відновити свої фінансові та соціальні гарантії, а також самостійно обрати собі підрозділ і перевестися, якщо у вас є рекомендаційний лист від нового командира.

Я знаю, що командири, які ефективно займаються рекрутингом, спілкуються з нашими громадянами, які, в тому числі, повертаються з СЗЧ під запрошення такого командира, тому що причини СЗЧ можуть бути різні, а мотивація людини повернутися на службу дуже важлива для нас

- зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації.

Вона розповіла, що за останній тиждень вже отримано не менше 300 рапортів на повернення з СЗЧ. І нині ці показники швидко зростають, тому що, по-перше, є термін визначений законом, по-друге, це можна зробити швидко через застосунок — технологічно, з гарантіями, що одразу можна буде отримати реінтеграцію в армію.

Для тих, хто не повернувся до визначеного законом терміну, буде проводитися розслідування, буде рішення суду. Суд може дозволити повернення, але потрібно буде пройти процедуру, і для того, щоб це зробити фінально й повернутися саме в ту частину, яку хоче військовий, буде потрібна письмова згода командира тієї частини, яку залишив військовий. Розслідування може тривати кілька місяців, і весь цей час військовий не буде отримувати заробітну плату та соціальні гарантії

- зазначила Черногоренко.

Нагадаємо

УНН писав, що у разі перебування військовослужбовця в СЗЧ до трьох днів кримінальне провадження порушуватися не буде. 

Проти військовослужбовців, які перебувають у СЗЧ до трьох днів, не порушуватиметься кримінальне провадження - ДБР16.01.25, 13:16 • 28629 переглядiв

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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