Показатели растут: сколько военных из СЗЧ уже подали рапорты на возвращение

Военнослужащие, самовольно оставившие воинскую часть, могут вернуться на службу до 1 марта 2025 года без уголовной ответственности. За последнюю неделю было подано не менее 300 рапортов на возвращение из СВЧ. Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает УНН.

Первое, что надо сказать, - новый закон, который вступил в действие 29 ноября, позволил военным, самовольно оставившим часть до этой даты, вернуться в строй без всякой ответственности, без всякого наказания. Военные, которые добровольно возвращаются, освобождаются от уголовной ответственности, и им, что важно, восстанавливаются все социальные гарантии. Я хочу подчеркнуть, что такой упрощенный алгоритм действует до 1 марта согласно действующему законодательству - говорится в сообщении.

Сейчас осталось три дня, чтобы вернуться на службу без расследования, без судебного процесса.

Чтобы ускорить обновления военных, мы воплотили электронный рапорт на возвращение из СЗЧ в Армия+. В Армия+ уже 700 тыс. военнослужащих, и мы считаем, что такой рапорт - это существенная кадровая реформа, которая уже доказала свою эффективность. Мы имеем уже 1000 запросов, и благодаря этому рапорту мы убедились, что многие военные после СВЧ хотят служить дальше, но, например, уже в другом подразделении рассказала Черногоренко.

По ее словам, с помощью приложения можно вернуться из СЗЧ в войско безопасно, восстановить свои финансовые и социальные гарантии, а также самостоятельно выбрать себе подразделение и перевестись, если у вас есть рекомендательное письмо от нового командира.

Я знаю, что командиры, которые эффективно занимаются рекрутингом, общаются с нашими гражданами, которые, в том числе, возвращаются из СВЧ под приглашение такого командира, потому что причины СВЧ могут быть разные, а мотивация человека вернуться на службу очень важна для нас - отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации.

Она рассказала, что за последнюю неделю уже получено не менее 300 рапортов на возвращение из СЗЧ. И сейчас эти показатели быстро растут, потому что, во-первых, есть срок определен законом, во-вторых, это можно сделать быстро через приложение - технологически, с гарантиями, что сразу можно будет получить реинтеграцию в армию.

Для тех, кто не вернулся до определенного законом срока, будет проводиться расследование, будет решение суда. Суд может разрешить возвращение, но нужно будет пройти процедуру, и для того, чтобы это сделать финально и вернуться именно в ту часть, которую хочет военный, потребуется письменное согласие командира той части, которую оставил военный. Расследование может длиться несколько месяцев, и все это время военный не будет получать заработную плату и социальные гарантии - отметила Черногоренко.

Напомним,

УНН писал, что в случае пребывания военнослужащего в СЗЧ до трех дней уголовное производство возбуждаться не будет.

Против военнослужащих, которые находятся в СОЧ до трех дней, не будет возбуждаться уголовное производство - ГБР