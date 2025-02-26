Показатели растут: сколько военных из СЗЧ уже подали рапорты на возвращение

ukenru
Эксклюзив
Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре
16:41 • 856 просмотра

Может ли НАПК конфисковать имущество заместителя министра юстиции Гайченко? Экспертно о процедуре

Эксклюзив
Душ, прогулки, дыхательные упражнения: психолог рассказала, как расслабиться после работы
14:30 • 46218 просмотра

Душ, прогулки, дыхательные упражнения: психолог рассказала, как расслабиться после работы

В ней нет ни 500 млрд долга, ни 350, ни 100: Зеленский раскрыл детали соглашения с США по полезным ископаемым
13:56 • 68115 просмотра

В ней нет ни 500 млрд долга, ни 350, ни 100: Зеленский раскрыл детали соглашения с США по полезным ископаемым

Эксклюзив
МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ
11:28 • 123984 просмотра

МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ

Эксклюзив
Новые правила регулирования фармрынка заставили остановить программы скидок на лекарства для хронически больных
26 февраля, 08:58 • 113333 просмотра

Новые правила регулирования фармрынка заставили остановить программы скидок на лекарства для хронически больных

Британия, ФРГ, Франция и другие готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине - французский министр
26 февраля, 07:55 • 114421 просмотра

Британия, ФРГ, Франция и другие готовы отправить войска для обеспечения перемирия в Украине - французский министр

Зеленский едет в Вашингтон 28 февраля: Трамп заявил, что "не против"
25 февраля, 23:13 • 113718 просмотра

Зеленский едет в Вашингтон 28 февраля: Трамп заявил, что "не против"

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта
25 февраля, 17:37 • 117506 просмотра

В Украине срок перебронирования работников продлили до 31 марта

Повысятся на 11,5%: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта
25 февраля, 16:37 • 111130 просмотра

Повысятся на 11,5%: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта

Эксклюзив
АРМА приостановило проверку компании с российским следом, которая претендует стать управляющим для ТРЦ "Гулливер"
25 февраля, 16:22 • 105086 просмотра

АРМА приостановило проверку компании с российским следом, которая претендует стать управляющим для ТРЦ "Гулливер"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Состояние воздуха в Киеве снова ухудшилось - КГГА

Состояние воздуха в Киеве снова ухудшилось - КГГА

26 февраля, 06:49 • 92293 просмотра
Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

26 февраля, 08:37 • 124180 просмотра
Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

10:54 • 128794 просмотра
Продлили ли срок бронирования работников аграриев: министр объяснил

Продлили ли срок бронирования работников аграриев: министр объяснил

10:55 • 66531 просмотра
Госдепартамент США готовит новые исключения из заморозки помощи для Украины - Politico

Госдепартамент США готовит новые исключения из заморозки помощи для Украины - Politico

10:59 • 29216 просмотра
публикации
МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ

МВФ требовал прозрачности, а получит коррупционные риски: что не так с законопроектом Гетманцева о ФГВФЛ
Эксклюзив

11:28 • 123991 просмотра
Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

Соглашение об ископаемых с США: на каком этапе переговоры и что получит Украина

10:54 • 128794 просмотра
Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

Битва за первую строчку набирает обороты: результат 18-го тура УПЛ

25 февраля, 06:48 • 176320 просмотра
"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

24 февраля, 05:32 • 229208 просмотра
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 306167 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Отмененный фильм Ченнинга Татума "Гамбит" должен был быть романтической комедией: претендентка на главную роль рассказала детали

Отмененный фильм Ченнинга Татума "Гамбит" должен был быть романтической комедией: претендентка на главную роль рассказала детали

15:18 • 17725 просмотра
Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

Райана Рейнольдса заметили в Нью-Йорке на фоне скандала с фильмом «Брось, если любишь»

26 февраля, 08:37 • 124173 просмотра
Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

Сова Спайк стала звездой Интернета после трагедии

25 февраля, 12:49 • 117670 просмотра
«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

«Не готовы сдаться": Канье Уэст и Бьянка Цензори возобновляют отношения после громкого разрыва

25 февраля, 10:08 • 125014 просмотра
Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

Ограбление в имении, где родился Черчилль: золотой унитаз украли за 5 минут

25 февраля, 08:04 • 124288 просмотра
Актуальное
Показатели растут: сколько военных из СЗЧ уже подали рапорты на возвращение

Показатели растут: сколько военных из СЗЧ уже подали рапорты на возвращение

Киев  •  УНН

 • 2787 просмотра

Read in English

До 1 марта 2025 года военнослужащие могут вернуться из самовольного оставления части без уголовной ответственности. За последнюю неделю подано более 300 рапортов через приложение «Армия+».

Военнослужащие, самовольно оставившие воинскую часть, могут вернуться на службу до 1 марта 2025 года без уголовной ответственности. За последнюю неделю было подано не менее 300 рапортов на возвращение из СВЧ. Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона, передает УНН.

Первое, что надо сказать, - новый закон, который вступил в действие 29 ноября, позволил военным, самовольно оставившим часть до этой даты, вернуться в строй без всякой ответственности, без всякого наказания. Военные, которые добровольно возвращаются, освобождаются от уголовной ответственности, и им, что важно, восстанавливаются все социальные гарантии. Я хочу подчеркнуть, что такой упрощенный алгоритм действует до 1 марта согласно действующему законодательству

 - говорится в сообщении.

Сейчас осталось три дня, чтобы вернуться на службу без расследования, без судебного процесса.

Чтобы ускорить обновления военных, мы воплотили электронный рапорт на возвращение из СЗЧ в Армия+. В Армия+ уже 700 тыс. военнослужащих, и мы считаем, что такой рапорт - это существенная кадровая реформа, которая уже доказала свою эффективность. Мы имеем уже 1000 запросов, и благодаря этому рапорту мы убедились, что многие военные после СВЧ хотят служить дальше, но, например, уже в другом подразделении

 рассказала Черногоренко.

По ее словам, с помощью приложения можно вернуться из СЗЧ в войско безопасно, восстановить свои финансовые и социальные гарантии, а также самостоятельно выбрать себе подразделение и перевестись, если у вас есть рекомендательное письмо от нового командира.

Я знаю, что командиры, которые эффективно занимаются рекрутингом, общаются с нашими гражданами, которые, в том числе, возвращаются из СВЧ под приглашение такого командира, потому что причины СВЧ могут быть разные, а мотивация человека вернуться на службу очень важна для нас

- отметила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации.

Она рассказала, что за последнюю неделю уже получено не менее 300 рапортов на возвращение из СЗЧ. И сейчас эти показатели быстро растут, потому что, во-первых, есть срок определен законом, во-вторых, это можно сделать быстро через приложение - технологически, с гарантиями, что сразу можно будет получить реинтеграцию в армию.

Для тех, кто не вернулся до определенного законом срока, будет проводиться расследование, будет решение суда. Суд может разрешить возвращение, но нужно будет пройти процедуру, и для того, чтобы это сделать финально и вернуться именно в ту часть, которую хочет военный, потребуется письменное согласие командира той части, которую оставил военный. Расследование может длиться несколько месяцев, и все это время военный не будет получать заработную плату и социальные гарантии

- отметила Черногоренко.

Напомним,

УНН писал, что в случае пребывания военнослужащего в СЗЧ до трех дней уголовное производство возбуждаться не будет. 

Против военнослужащих, которые находятся в СОЧ до трех дней, не будет возбуждаться уголовное производство - ГБР16.01.25, 13:16 • 28621 просмотр

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ВойнаКриминал и ЧП
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы