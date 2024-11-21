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Рада приняла закон о возвращении после СВЧ на военную службу

Рада приняла закон о возвращении после СВЧ на военную службу

Киев  •  УНН

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Верховная Рада приняла закон, позволяющий военным, которые впервые дезертировали, добровольно вернуться на службу. Им восстановят все выплаты и социальные гарантии.

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект №12095, согласно которому добровольно могут вернуться на службу военнообязанные, которые впервые оставили воинские части или дезертировали. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка. 

Рада приняла в целом #12095 о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно оставили воинские части или дезертировали. За в целом - 253

- написал Железняк.

Согласно документу, во время действия военного положения военнослужащим, которые впервые самовольно оставили воинские части или места службы или дезертировали и добровольно прибыли к месту прохождения службы и выразили готовность продолжить военную службу, военная служба и действие контракта продолжается.

Возобновляются выплаты денежного и осуществления продовольственного, вещевого, других видов обеспечения, льгот и социальных гарантий.

Начатые уголовные производства по уголовным правонарушениям, предусмотренным статьями 407 и 408 Уголовного кодекса Украины, в отношении военнослужащих, которые впервые самовольно оставили воинские части или места прохождения службы или дезертировали и добровольно прибыли и выразили готовность о продолжении прохождения военной службы, не является основанием для отказа в продолжении военной службы таких военнослужащих и действия их контракта.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Военные смогут определить членов семьи, которые получат выплаты в случае исчезновения или попадания в плен: Зеленский подписал закон19 нояб. 2024, 17:37 • 18220 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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