После "выборов путина" в москве активно готовятся к противостоянию с Европой - ГУР

После "выборов путина" в москве активно готовятся к противостоянию с Европой. Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий, которого цитируют в ГУР МОУ в Telegram, пишет УНН.

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По его словам, планы и стратегия действий рф в отношении Украины остались неизменными - речь идет, прежде всего, о полной оккупации Донецкой и Луганской областей.

"Мы это видим по тем активным штурмовым действиям, которые ведет рф", - сказал Скибицкий в программе Security Talks.

После мартовского фарса, который в москве называют "выборами", путин сосредоточится на продолжении агрессивной политики, отмечают в ГУР.

"Он прошел этот очередной этап непосредственного удержания власти и сейчас будет решать те задачи, которые стоят перед ним по отношению к Украине и не только. Такая активная подготовка к возможному противостоянию вообще с Европой, с НАТО, с США - это уже началось на уровне заявлений. Именно на это будут сейчас сосредоточены все усилия", - заявил Скибицкий.

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