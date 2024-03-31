россияне почувствовали реальность войны из-за событий в белгороде - Буданов

Из-за сложной ситуации на Белгородщине и Грайворонском районе, россияне на себе начали чувствовать, что такое война. Об этом сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в телемарафоне, пишет УНН.

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Глава украинской разведки говорит, что из-за действий РДК, Грайворонский район, фактически обезлюдел, ведь там постоянно идут боевые действия, а по ситуации в Белгороде, добавил:

Из-за постоянных боевых действий, происходящих в самом городе Белгород - ситуация тяжелая. - отметил Буданов.

По его словам, россияне на себе начали чувствовать, что такое война.

россияне выпустили еще две авиабомбы на белгородскую область: людей из соседнего села эвакуировали

Напомним

По сообщениям местных СМИ 2 воскресенье 31 марта, российская противовоздушная оборона сбила 10 ракет и 3 БПЛА в Белгороде, повредив частный дом.