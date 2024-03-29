россияне выпустили еще две авиабомбы на белгородскую область: людей из соседнего села эвакуировали

российские самолеты сбросили еще 2 авиабомбы на белгородскую область. Эвакуированы жители села безымянное. Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на свои источники, передает УНН.

Детали

Как сообщается, ФАБ-250 был обнаружен в районе села безымянное утром 28 марта. Более 140 жителей села были эвакуированы. К вечеру авиабомбу вывезли и уничтожили.

В этот же день ФАБ-500 нашли в селе нечаевка. Уничтожать боеприпас планируют сегодня. Местных жителей не эвакуировали.

Дополнение

За последнюю неделю, по данным ASTRA, известно уже об 11 ФАБ, упавших в регионе.

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