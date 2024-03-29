россияне выпустили еще две авиабомбы на белгородскую область: людей из соседнего села эвакуировали

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
  •  184466 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
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МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
  •  129573 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  151820 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  142668 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  144973 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153206 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  127545 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  140212 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126790 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

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21 марта 2024, 11:56  •  589749 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

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20 марта 2024, 17:18  •  552063 просмотра

россияне выпустили еще две авиабомбы на белгородскую область: людей из соседнего села эвакуировали

Еще две бомбы были сброшены российскими самолетами в белгородской области, что привело к эвакуации жителей соседнего села.

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россияне выпустили еще две авиабомбы на белгородскую область: людей из соседнего села эвакуировали

На Никопольщине вражеский дрон попал в машину: есть погибший и раненый

Российский беспилотник-камикадзе попал в автомобиль в Никопольском районе, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранения.

Война •   •  12333 просмотра
На Никопольщине вражеский дрон попал в машину: есть погибший и раненый

Об украинцах, которые прошли ад войны: в Буче презентовали книгу "Истории сильных" от Фонда Столара

В Буче презентовали книгу "Истории сильных" от Фонда Столара.

Общество •   •  11142 просмотра
Об украинцах, которые прошли ад войны: в Буче презентовали книгу "Истории сильных" от Фонда Столара

На Черниговщине мужчину приговорили к 15 годам тюрьмы за сотрудничество с оккупантами

Жителя Черниговской области приговорили к 15 годам лишения свободы за передачу российским силовикам информации об украинских военнослужащих и ветеранах АТО во время полномасштабного вторжения.

Война •   •  12182 просмотра
На Черниговщине мужчину приговорили к 15 годам тюрьмы за сотрудничество с оккупантами

Подозреваемых в незаконной вырубке дубов в Чернобыльском заповеднике будут держать под стражей до суда - прокуратура

Суд избрал меры пресечения членам организованной группировки, подозреваемым в незаконной вырубке 185 дубов возрастом более 100 лет на территории Чернобыльского заповедника.

Криминал и ЧП •   •  11633 просмотра
Подозреваемых в незаконной вырубке дубов в Чернобыльском заповеднике будут держать под стражей до суда - прокуратура

С оккупированной территории удалось вернуть еще троих детей

Еще трое детей в возрасте 5, 11 и 14 лет были возвращены из оккупированной Россией Херсонской области на подконтрольную Украине территорию.

Общество •   •  14536 просмотра
С оккупированной территории удалось вернуть еще троих детей

россия продолжает милитаризацию украинских детей во временно оккупированном Крыму - Омбудсман

россия продолжает милитаризировать украинских детей во временно оккупированном Крыму, создавая военно-спортивный городок для обучения школьников военным профессиям. При этом милитаризация образования и насаждение своей идеологии в оккупированных территориях является военным преступлением в соответствии с международным гуманитарным правом.

Общество •   •  13199 просмотра
россия продолжает милитаризацию украинских детей во временно оккупированном Крыму - Омбудсман

На Днепропетровщине стабилизировали энерго- и водоснабжение - Лысак

Благодаря усилиям украинских энергетиков и коммунальщиков ночью было стабилизировано электро- и водоснабжение в Днепропетровской области после того, как российские атаки оставили почти 50 000 человек без электричества и 700 000 без воды.

Общество •   •  12133 просмотра
На Днепропетровщине стабилизировали энерго- и водоснабжение - Лысак

Всемирный русский народный собор принял приказ с геноцидной риторикой в отношении Украины: Лубинец готовит обращение в Совет ООН

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека готовит обращение в Экономический и социальный совет ООН относительно постановления Всемирного русского народного собора с геноцидной риторикой против Украины и неуважением к территориальной целостности Украины.

Война •   •  14324 просмотра
Всемирный русский народный собор принял приказ с геноцидной риторикой в отношении Украины: Лубинец готовит обращение в Совет ООН

"россия усиливает свои подлые атаки": посол Британии из-за ночной атаки рф начал Страстную пятницу в укрытии

Посол Великобритании в Украине Мартин Харрис сообщил об усилении атак России на украинские города и гражданское население, а сам он провел Страстную пятницу в бункере.

Война •   •  13782 просмотра
"россия усиливает свои подлые атаки": посол Британии из-за ночной атаки рф начал Страстную пятницу в укрытии