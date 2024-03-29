В России заявили о сбитии 15 воздушных целей на подлете к Белгороду

Над российским Белгородом и областью сработала система ПВО. Было сбито 15 воздушных целей на подлете к городу, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет, передает УНН.

Детали

Он уточнил, что в Белгороде в результате атаки выбиты окна в 37 квартирах 17-ти многоквартирных домов. В одном из них обломки снаряда сильно повредили один балкон.

Также повреждено остекление в "Белгород Арене" и гимназии №22, обломками посечено 12 машин. В Белгородском районе в поселке Дубовое в одном частном домовладении посечена кровля. В селе Репное осколками посечен один автомобиль.

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