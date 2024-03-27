В белгороде "хлопок": на улицах горят автомобили

В российском Белгороде громко - раздаются взрывы. Как сообщают российские Telegram-каналы, на улицах горят автомобили, передает УНН.

Как указано в российских пабликах, в белгороде якобы работало ПВО.

"В белгороде после прилетов началось несколько пожаров, на улицах горят автомобили. О пострадавших не сообщается", - говорится в сообщении Telegram-канала Astra.