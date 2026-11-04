С родителями травмированного в Петропавловской Борщаговке подростка провели профилактическую беседу

Служба по делам детей провела профилактическую беседу с родителями 14-летнего юноши, пострадавшего во время событий в Петропавловской Борщаговке. Об этом сообщает Государственная служба Украины по делам детей, пишет УНН.

Детали

Как напомнили в службе, в социальных сетях распространяются видео, на которых правоохранители выводят с территории дома в Петропавловской Борщаговке пострадавшего подростка. Это вызвало предположение, что юноша мог находиться внутри дома и удерживаться там.

Чтобы избежать распространения недостоверной информации, Госслужба по делам детей сообщает обстоятельства, которые на данный момент известны.

По информации соответствующих служб, 2 ноября 14-летний юноша после учебы пришел к месту, где проходили массовые мероприятия. По его словам, о событиях он узнал из Telegram-канала. Подросток забрался на забор возле дома, чтобы снимать происходящее на мобильный телефон.

Когда люди начали раскачивать забор, юноша не удержался и упал с него во двор. В результате падения он получил телесные повреждения. После этого подростка завели в дом и оказали ему помощь. Впоследствии связались с его сестрой, которая его забрала. После этого подростка доставили в медицинское учреждение.

Сообщение о госпитализации подростка поступило в соответствующие службы вечером 2 ноября. Юноша находится в Киевской областной детской больнице. По информации медиков, угрозы его жизни и здоровью нет.

Служба по делам детей Борщаговского сельского совета выехала по месту постоянного проживания семьи юноши, провела обследование условий проживания и профилактическую беседу с родителями о необходимости заботиться о безопасности ребенка и предотвращать его участие в ситуациях, которые могут представлять угрозу его жизни и здоровью, отметили в службе.

Напомним

ГБР начало уголовное производство по факту событий, произошедших 2 ноября 2026 года в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Производство открыто по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).

По информации ГБР, "события разворачивались возле частного дома, который использовали для временного размещения военнослужащих Национальной гвардии Украины, возвращенных после самовольного оставления воинской части (СЗЧ)".

После распространения в соцсетях сообщений о якобы незаконном удержании военнослужащих возле дома собрались граждане. Конфликт перерос в столкновения, во время которых прозвучали выстрелы и были повреждены служебные автомобили полиции, указали в ГБР.

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