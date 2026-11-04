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З батьками травмованого на Петропавлівській Борщагівці підлітка провели профілактичну бесіду

Київ • УНН

 • 1556 перегляди

Хлопець упав із паркану під час масових заходів і був госпіталізований. Служба у справах дітей провела бесіду з його батьками.

З батьками травмованого на Петропавлівській Борщагівці підлітка провели профілактичну бесіду

Служба у справах дітей провела профілактичну бесіду з батьками 14-річного хлопця, травмованого під час подій у Петропавлівській Борщагівці. Про це повідомляє Державна служба України у справах дітей, пише УНН.

Деталі

Як нагадали у службі, в соціальних мережах поширюються відео, на яких правоохоронці виводять із території будинку в Петропавлівській Борщагівці травмованого підлітка. Це спричинило припущення, що хлопець міг перебувати всередині будинку та утримуватися там.

Щоб уникнути поширення недостовірної інформації, Держслужба у справах дітей повідомляє обставини, які наразі відомі.

За інформацією відповідних служб, 2 листопада 14-річний хлопець після навчання прийшов до місця, де відбувалися масові заходи. За його словами, про події він дізнався з Телеграм-каналу. Підліток виліз на паркан поблизу будинку, щоб знімати те, що відбувалося, на мобільний телефон.

Коли люди почали розхитувати паркан, хлопець не втримався та впав із нього на подвір’я. Унаслідок падіння він отримав тілесні ушкодження. Після цього підлітка завели до будинку та надали йому допомогу. Згодом було сконтактовано із його сестрою, яка й забрала його. Після цього підлітка доставили до медичного закладу.

Повідомлення про госпіталізацію підлітка надійшло до відповідних служб увечері 2 листопада. Хлопець перебуває в Київській обласній дитячій лікарні. За інформацією медиків, загрози його життю та здоров’ю немає.

Служба у справах дітей Борщагівської сільської ради здійснила виїзд за місцем постійного проживання родини хлопця і провела обстеження умов проживання і профілактичну бесіду з батьками щодо необхідності дбати про безпеку дитини та запобігати її участі в ситуаціях, які можуть становити загрозу її життю й здоров’ю, зауважили у службі.

Нагадаємо

ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом подій, які сталися 2 листопада 2026 року в Петропавлівській Борщагівці Київської області. Провадження відкрито за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень).

За інформацією ДБР, "події розгорталися біля приватного будинку, який використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців Національної гвардії України, повернутих після самовільного залишення військової частини (СЗЧ)".

Після поширення в соцмережах повідомлень про нібито незаконне утримання військових, біля будинку зібралися громадяни. Конфлікт переріс у сутички, під час яких пролунали постріли та було пошкоджено службові автомобілі поліції, вказали у ДБР.

У Петропавлівській Борщагівці молодики, які розганяли силою натовп, напали на фотографа УНН.  

Національна гвардія України більше не використовуватиме будівлю в Петропавлівській Борщагівці на Київщині, навколо якої виник скандал. Люди, які раніше перебували в приміщенні, вже залишили його, повідомив речник НГУ.  

Поліція встановила 16 активних учасників сутичок у Петропавлівській Борщагівці03.11.26, 20:28 • 15382 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоКиївська область
Сутички