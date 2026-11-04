З батьками травмованого на Петропавлівській Борщагівці підлітка провели профілактичну бесіду

Служба у справах дітей провела профілактичну бесіду з батьками 14-річного хлопця, травмованого під час подій у Петропавлівській Борщагівці. Про це повідомляє Державна служба України у справах дітей, пише УНН.

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Як нагадали у службі, в соціальних мережах поширюються відео, на яких правоохоронці виводять із території будинку в Петропавлівській Борщагівці травмованого підлітка. Це спричинило припущення, що хлопець міг перебувати всередині будинку та утримуватися там.

Щоб уникнути поширення недостовірної інформації, Держслужба у справах дітей повідомляє обставини, які наразі відомі.

За інформацією відповідних служб, 2 листопада 14-річний хлопець після навчання прийшов до місця, де відбувалися масові заходи. За його словами, про події він дізнався з Телеграм-каналу. Підліток виліз на паркан поблизу будинку, щоб знімати те, що відбувалося, на мобільний телефон.

Коли люди почали розхитувати паркан, хлопець не втримався та впав із нього на подвір’я. Унаслідок падіння він отримав тілесні ушкодження. Після цього підлітка завели до будинку та надали йому допомогу. Згодом було сконтактовано із його сестрою, яка й забрала його. Після цього підлітка доставили до медичного закладу.

Повідомлення про госпіталізацію підлітка надійшло до відповідних служб увечері 2 листопада. Хлопець перебуває в Київській обласній дитячій лікарні. За інформацією медиків, загрози його життю та здоров’ю немає.

Служба у справах дітей Борщагівської сільської ради здійснила виїзд за місцем постійного проживання родини хлопця і провела обстеження умов проживання і профілактичну бесіду з батьками щодо необхідності дбати про безпеку дитини та запобігати її участі в ситуаціях, які можуть становити загрозу її життю й здоров’ю, зауважили у службі.

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