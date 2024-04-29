На фоне атак россии на энергоинфраструктуру: Латвия передала Украине трансформатор и другое оборудование

После массированных российских ракетных атак на критическую инфраструктуру в Украине Латвия передала Киеву энергетическое оборудование. Об этом пишет УНН со ссылкой на Delfi.

Детали

Отмечается, что Украине подарили трансформатор ТС-250000/330 мощностью 250 МВА, который ранее использовался на Рижской ГЭС; компрессор сжатого воздуха GR110; 60 тонн трансформаторного масла.

С доставкой негабаритного груза к месту назначения помогла латвийская Государственная пожарно-спасательная служба, а транспортные расходы оплачены Евросоюзом.

С поставкой высоковольтного трансформатора, масла и компрессора жителям Украины будет оказана помощь на бытовом уровне, а также для водоснабжения и теплоснабжения больниц, школ и других объектов. Давайте будем едиными, пока Украина не победит - заявил административный директор АО "Latvenergo" Арнис Кургс.

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Напомним,

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