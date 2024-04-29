На фоне атак россии на энергоинфраструктуру: Латвия передала Украине трансформатор и другое оборудование

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  138601 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  120319 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  162238 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  150742 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  140744 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  125731 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  94372 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  84703 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153909 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  168367 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

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На фоне атак россии на энергоинфраструктуру: Латвия передала Украине трансформатор и другое оборудование

Латвия передала Украине трансформатор, компрессор и трансформаторное масло мощностью 250 МВА, чтобы помочь в энергоснабжении и отоплении объектов критической инфраструктуры после российских ракетных атак.

Война •   •  2680 просмотра
На фоне атак россии на энергоинфраструктуру: Латвия передала Украине трансформатор и другое оборудование

В россии задержали двух журналистов, которые работали на AP и Reuters

Двое журналистов, Сергей Карелин и Константин Габов, которые работали на Reuters и AP, были задержаны в россии и обвинены в сотрудничестве с Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального, им грозит от 2 до 6 лет лишения свободы за "участие в экстремистской организации".

Новости Мира •   •  2793 просмотра
В россии задержали двух журналистов, которые работали на AP и Reuters

WSJ: Германия боится передать Украине замороженные российские активы

Германия выступает против конфискации 300 миллиардов долларов замороженных российских активов для восстановления Украины и военной помощи из-за опасений создать прецедент, который может привести к новым судебным искам против Германии за преступления Второй мировой войны.

Война •   •  4202 просмотра
WSJ: Германия боится передать Украине замороженные российские активы

Глава МИД Сикорский заявил, что россия проиграет в войне против Польши

россия не сможет выиграть войну против Польши, потому что Варшава не будет воевать сама и будет иметь союзников на Западе, который намного мощнее рф, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

политика •   •  3855 просмотра
Глава МИД Сикорский заявил, что россия проиграет в войне против Польши

Евровидение-2024: alyona alyona рассказала, как потеряла голос перед первой репетицией

Украинская певица alyona alyona, которая будет представлять Украину на Евровидении 2024, потеряла голос за несколько часов до первой репетиции из-за психосоматических проблем, вызванных долгой дорогой и стрессом.

Культура •   •  4263 просмотра
Евровидение-2024: alyona alyona рассказала, как потеряла голос перед первой репетицией

Экс-глава МИД Литвы пошутил об уничтожении Крымского моста. В москве ответили угрозами

Бывший министр иностранных дел Литвы пошутил о будущем разрушении Крымского моста, в москве взамен начали угрожать дипломату.

политика •   •  4760 просмотра
Экс-глава МИД Литвы пошутил об уничтожении Крымского моста. В москве ответили угрозами

Израиль обещает увеличить объемы гуманитарной помощи для Газы

Израиль увеличит объем гуманитарной помощи, поступающей в Газу, позволив увеличить поток воды, продовольствия, строительных материалов и другой помощи через израильский порт Ашдод и новый контрольно-пропускной пункт на севере Газы.

Новости Мира •   •  4101 просмотра
Израиль обещает увеличить объемы гуманитарной помощи для Газы

До 15 лет за решеткой: в Ираке криминализировали однополые отношения

Парламент Ирака принял закон, предусматривающий наказание за однополые отношения в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет, за пропаганду гомосексуализма - 7 лет заключения, а за трансгендерный переход - от 1 до 3 лет заключения.

Новости Мира •   •  4357 просмотра
До 15 лет за решеткой: в Ираке криминализировали однополые отношения

FT: Пхеньян стремится восстановить экономику КНДР благодаря сотрудничеству с рф

Северная Корея стремится восстановить свою экономику через торговлю с Россией, получая выгоду от российских поставок продовольствия, сырья и нефтепродуктов.

Новости Мира •   •  4621 просмотра
FT: Пхеньян стремится восстановить экономику КНДР благодаря сотрудничеству с рф

СМИ выяснили, кто может стать вице-президентом США в случае победы Трампа на выборах

Если Дональд Трамп победит на президентских выборах в США в 2024 году, он рассматривает губернатора Северной Дакоты Дага Бургума в качестве потенциального вице-президента, согласно сообщениям.

Новости Мира •   •  4900 просмотра
СМИ выяснили, кто может стать вице-президентом США в случае победы Трампа на выборах