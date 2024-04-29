На тлі атак рф на енергоінфраструктуру: Латвія передала Україні трансформатор та інше обладнання

Після масованих російських ракетних атак на критичну інфраструктуру в Україні Латвія передала Києву енергетичне обладнання. Про це пише УНН з посиланням на Delfi.

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Зазначається, що Україні подарували трансформатор ТС-250000/330 потужністю 250 МВА, який раніше використовувався на Ризькій ГЕС; компресор стиснутого повітря GR110; 60 тонн трансформаторного мастила.

З доставкою негабаритного вантажу до місця призначення допомогла латвійська Державна пожежно-рятувальна служба, а транспортні витрати сплачені Євросоюзом.

З постачанням високовольтного трансформатора, олії та компресора жителям України буде надано допомогу на побутовому рівні, а також для водопостачання та теплопостачання лікарень, шкіл та інших об'єктів. Давайте будемо єдиними, поки Україна не переможе