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На тлі атак рф на енергоінфраструктуру: Латвія передала Україні трансформатор та інше обладнання

На тлі атак рф на енергоінфраструктуру: Латвія передала Україні трансформатор та інше обладнання

Київ • УНН

 • 35129 перегляди

Латвія передала Україні трансформатор, компресор і трансформаторну олію потужністю 250 МВА, щоб допомогти в енергопостачанні та опаленні об'єктів критичної інфраструктури після російських ракетних атак.

Після масованих російських ракетних атак на критичну інфраструктуру в Україні Латвія передала Києву енергетичне обладнання. Про це пише УНН з посиланням на Delfi.

Деталі 

Зазначається, що Україні подарували  трансформатор ТС-250000/330 потужністю 250 МВА, який раніше використовувався на Ризькій ГЕС; компресор стиснутого повітря GR110; 60 тонн трансформаторного мастила.

З доставкою негабаритного вантажу до місця призначення допомогла латвійська Державна пожежно-рятувальна служба, а транспортні витрати сплачені Євросоюзом.  

З постачанням високовольтного трансформатора, олії та компресора жителям України буде надано допомогу на побутовому рівні, а також для водопостачання та теплопостачання лікарень, шкіл та інших об'єктів. Давайте будемо єдиними, поки Україна не переможе

- заявив адміністративний директор АТ "Latvenergo" Арніс Кургс.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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