Литва предлагает разобрать свои закрытые ТЭС и передать запчасти Украине - министр энергетики
Киев • УНН
Литва предложила демонтировать свои закрытые тепловые электростанции и передать Украине запчасти, чтобы помочь восстановить энергетические объекты, поврежденные российскими атаками.
Литва предложила разобрать свои тепловые электростанции и передать нужные Украине запчасти для восстановления энергообъектов после вражеских атак, рассказал министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона, передает УНН.
"Имел разговор с министром энергетики Литвы. Они вообще предложили использовать их тепловые станции, которые закрыты. Использовать их как доноров,. Мы сейчас будем над этим работать. То есть разобрать и получить те запчасти, которые нам нужны", - сказал Галущенко
В то же время, по словам министра, лучшей защитой энергообъектов является усиление системы ПВО.
"ПВО когда работает и максимально способна уничтожить большинство целей, и даже те попадания которые есть, они не оказывают существенного влияния", - подчеркнул Галущенко.
Дополнение
Как ранее заявлял Галущенко, россия ударяет по тепловым и гидроэлектростанциям, чтобы нанести ущерб экономике Украины.
Он также не исключил поднятия тарифов на электроэнергию из-за массированных ударов рф по энергетическим объектам.
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