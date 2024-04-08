Литва предлагает разобрать свои закрытые ТЭС и передать запчасти Украине - министр энергетики

Литва предложила разобрать свои тепловые электростанции и передать нужные Украине запчасти для восстановления энергообъектов после вражеских атак, рассказал министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона, передает УНН.

"Имел разговор с министром энергетики Литвы. Они вообще предложили использовать их тепловые станции, которые закрыты. Использовать их как доноров,. Мы сейчас будем над этим работать. То есть разобрать и получить те запчасти, которые нам нужны", - сказал Галущенко

В то же время, по словам министра, лучшей защитой энергообъектов является усиление системы ПВО.

"ПВО когда работает и максимально способна уничтожить большинство целей, и даже те попадания которые есть, они не оказывают существенного влияния", - подчеркнул Галущенко.

Дополнение

Как ранее заявлял Галущенко, россия ударяет по тепловым и гидроэлектростанциям, чтобы нанести ущерб экономике Украины.

Он также не исключил поднятия тарифов на электроэнергию из-за массированных ударов рф по энергетическим объектам.