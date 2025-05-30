Посевная почти на финише: какие регионы в лидерах
Киев • УНН
Украинские аграрии засеяли 5,5 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур, что составляет 97% от прогнозируемых площадей. Больше всего засеяно кукурузы – 3,94 млн га.
Украинские аграрии засеяли уже 5,5 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур, посевная почти завершена, сообщили в Минагрополитики в пятницу, пишет УНН.
По состоянию на 30 мая 2025 года аграрии всех областей Украины засеяли 5,5 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур. Это составляет 97% от прогнозируемых площадей
Лидеры посевной
В настоящее время наибольшая площадь посевов приходится на кукурузу – 3,94 млн га (98%), ячмень – 744,4 тыс. га (96%), яровой пшеницы уже засеяно 217,1 тыс. га (95%), гороха – 212,1 тыс. га (98%), овса – 158,6 тыс. га (98%). Гречка засеяна на площади 66,0 тыс. га (75%), просо – 66,1 тыс. га (87%).
Регионы-лидеры по темпам сева:
- Полтавская область: 557,3 тыс. га (пшеница – 4,5 тыс. га, ячмень – 69,1 тыс. га, горох – 9,6 тыс. га, овес – 3,1 тыс. га, кукуруза – 455,1 тыс. га);
- Черниговская область: 489,7 тыс. га (пшеница – 12,0 тыс. га, ячмень – 13,0 тыс. га, горох – 9,4 тыс. га, овес – 23,5 тыс. га, кукуруза – 412,3 тыс. га);
- Винницкая область: 393,8 тыс. га (пшеница – 11,5 тыс. га, ячмень – 53,0 тыс. га, горох – 7,0 тыс. га, овес – 1,1 тыс. га, кукуруза – 309,1 тыс. га);
- Сумская область: 390,6 тыс. га (пшеница – 21,5 тыс. га, ячмень – 18,2 тыс. га, горох – 5,8 тыс. га, овес – 9,8 тыс. га, кукуруза – 328,2 тыс. га);
- Черкасская область: 387,7 тыс. га (пшеница – 2,0 тыс. га, ячмень – 30,2 тыс. га, горох – 5,0 тыс. га, овес – 0,8 тыс. га, кукуруза – 345,9 тыс. га).
Технические культуры засеяны на площади 7,38 млн га (93%). Из них:
- подсолнечника – 4,73 млн га (93%). Лидер Днепропетровщина – 805,4 тыс. га;
- сои – 2,23 млн га (92%).
Дополнение
В 2025 году запланировано засеять около 5,7 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур, что соответствует уровню 2024 года. Главной особенностью нового сезона, как сообщили в Минагро, станет увеличение площадей под яровой пшеницей до 227,5 тыс. га. Такие изменения в структуре посевов, как отмечается, соответствуют стабильному спросу на пшеницу со стороны перерабатывающих предприятий и экспортеров.
Экватор посевной пройден, урожай ожидается не меньше прошлогоднего - Шмыгаль13.05.25, 12:51 • 5016 просмотров