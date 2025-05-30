Посевная почти на финише: какие регионы в лидерах

$41.530.06
46.800.27
ukenru
Ситуация в Сумской области: враг пытается наступать, есть определенная "серая зона", эвакуация проходит активно - ОВА
06:54 • 3624 просмотра

Ситуация в Сумской области: враг пытается наступать, есть определенная "серая зона", эвакуация проходит активно - ОВА

29 мая, 23:10 • 13365 просмотра

США угрожают выйти из переговоров по миру в Украине: названо условие

29 мая, 13:16 • 128426 просмотра

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

29 мая, 10:11 • 155933 просмотра

Среди граждан, повторно проходящих ВВК, 99% признаются годными к военной службе – Вениславский

29 мая, 08:40 • 136199 просмотра

Новая встреча в формате "Рамштайн" пройдет 4 июня - НАТО

Эксклюзив
29 мая, 08:12 • 123177 просмотра

Когда отказ от глютена - не о моде: что такое целиакия и как с ней жить

29 мая, 06:00 • 212582 просмотра

Начнётся ли лето с магнитных бурь: даты и интенсивность геомагнитных колебаний в июне

28 мая, 17:16 • 106793 просмотра

Трамп заявил, что готов к переговорам с Зеленским и Путиным

Эксклюзив
28 мая, 14:57 • 128801 просмотра

Окончание "торгового безвиза" между Украиной и ЕС: эксперт назвал возможные варианты развития ситуации

Эксклюзив
28 мая, 12:43 • 112216 просмотра

"Серая" экономия: юрист рассказал о главных признаках схем с дроблением бизнеса в торговле техникой

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
2.5м/с
66%
747мм
Популярные новости

Трамп может нанести удар по путину из-за срыва переговоров по Украине - NBC News

30 мая, 00:12 • 11829 просмотра

В Харькове прогремели взрывы: город массированно атакуют БПЛА

30 мая, 00:25 • 8892 просмотра

Переговоры Украины и россии: США, Британия, Франция и Германия будут присутствовать на уровне советников по безопасности - Келлог

02:25 • 7170 просмотра

Удар "шахеда" по Изюму: враг атаковал промышленную зону

03:13 • 4254 просмотра

Фон дер Ляєн: Європа має збільшити витрати на оборону та прийняти Україну в ЄС

04:24 • 11049 просмотра
публикации

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

29 мая, 13:16 • 128435 просмотра

Начнётся ли лето с магнитных бурь: даты и интенсивность геомагнитных колебаний в июне

29 мая, 06:00 • 212585 просмотра

Что приготовить в мультиварке: проверенные рецепты для ужина

28 мая, 14:15 • 216627 просмотра

"Бетис" - "Челси": анонс финала Лиги конференций

28 мая, 05:00 • 292611 просмотра

Иск к Sony за право торговать “серой” техникой и избиение покупателя: кто стоит за сетью Stylus

27 мая, 15:12 • 303405 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Олег Синегубов

Александр Сырский

Стив Уиткофф

Си Цзиньпин

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Белый дом

Киев

Харьковская область

Европа

Изюм

Реклама
УНН Lite

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

07:19 • 788 просмотра

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 111103 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

29 мая, 06:22 • 103785 просмотра

The Last Of Us: создатели сериала намекнули на возвращение Педро Паскаля в третьем сезоне

28 мая, 13:39 • 116697 просмотра

Предательство после почти 30 лет вместе: экс-жена Хью Джекмана рассказала детали о причинах развода

28 мая, 08:54 • 173989 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Беспилотный летательный аппарат

Нефть марки Brent

9К720 Искандер

DJI Mavic

Посевная почти на финише: какие регионы в лидерах

Киев • УНН

 • 606 просмотра

Украинские аграрии засеяли 5,5 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур, что составляет 97% от прогнозируемых площадей. Больше всего засеяно кукурузы – 3,94 млн га.

Посевная почти на финише: какие регионы в лидерах

Украинские аграрии засеяли уже 5,5 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур, посевная почти завершена, сообщили в Минагрополитики в пятницу, пишет УНН.

По состоянию на 30 мая 2025 года аграрии всех областей Украины засеяли 5,5 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур. Это составляет 97% от прогнозируемых площадей

- сообщили в Минагрополитики.

Лидеры посевной

В настоящее время наибольшая площадь посевов приходится на кукурузу – 3,94 млн га (98%), ячмень –  744,4 тыс. га (96%), яровой пшеницы уже засеяно 217,1 тыс. га (95%), гороха – 212,1 тыс. га (98%), овса – 158,6 тыс. га (98%). Гречка засеяна на площади 66,0 тыс. га (75%), просо – 66,1 тыс. га (87%). 

Регионы-лидеры по темпам сева:

  • Полтавская область: 557,3 тыс. га (пшеница – 4,5 тыс. га, ячмень – 69,1 тыс. га, горох – 9,6 тыс. га, овес – 3,1 тыс. га, кукуруза – 455,1 тыс. га);
    • Черниговская область: 489,7 тыс. га (пшеница – 12,0 тыс. га, ячмень – 13,0 тыс. га, горох – 9,4 тыс. га, овес – 23,5 тыс. га, кукуруза – 412,3 тыс. га);
      • Винницкая область: 393,8 тыс. га (пшеница – 11,5 тыс. га, ячмень – 53,0 тыс. га, горох – 7,0 тыс. га, овес – 1,1 тыс. га, кукуруза – 309,1 тыс. га);
        • Сумская область: 390,6 тыс. га (пшеница – 21,5 тыс. га, ячмень – 18,2 тыс. га, горох – 5,8 тыс. га, овес – 9,8 тыс. га, кукуруза – 328,2 тыс. га);
          • Черкасская область: 387,7 тыс. га (пшеница – 2,0 тыс. га, ячмень – 30,2 тыс. га, горох – 5,0 тыс. га, овес – 0,8 тыс. га, кукуруза – 345,9 тыс. га).

            Технические культуры засеяны на площади 7,38 млн га (93%). Из них: 

            • подсолнечника – 4,73 млн га (93%). Лидер Днепропетровщина – 805,4 тыс. га; 
              • сои – 2,23 млн га (92%).

                Дополнение

                В 2025 году запланировано засеять около 5,7 млн га яровых зерновых и зернобобовых культур, что соответствует уровню 2024 года. Главной особенностью нового сезона, как сообщили в Минагро, станет увеличение площадей под яровой пшеницей до 227,5 тыс. га. Такие изменения в структуре посевов, как отмечается, соответствуют стабильному спросу на пшеницу со стороны перерабатывающих предприятий и экспортеров.

                Экватор посевной пройден, урожай ожидается не меньше прошлогоднего - Шмыгаль13.05.25, 12:51 • 5016 просмотров

                Юлия Шрамко

                Юлия Шрамко

                ЭкономикаАгроновости
                Винницкая область
                Сумская область
                Черкасская область
                Полтавская область
                Днепропетровская область
                Черниговская область
                Украина
                Brent
                $63.07
                Bitcoin
                $105,725.70
                S&P 500
                $5,899.45
                Tesla
                $358.77
                Газ TTF
                $35.06
                Золото
                $3,325.04
                Ethereum
                $2,621.20