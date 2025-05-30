Посівна майже на фініші: які регіони у лідерах
Київ • УНН
Українські аграрії засіяли 5,5 млн га ярих зернових та зернобобових культур, що становить 97% від прогнозованих площ. Найбільше засіяно кукурудзи – 3,94 млн га.
Українські аграрії засіяли вже 5,5 млн га ярих зернових та зернобобових культур, посівну майже завершено, повідомили у Мінагрополітики у п'ятницю, пише УНН.
Станом на 30 травня 2025 року аграрії всіх областей України засіяли 5,5 млн га ярих зернових та зернобобових культур. Це становить 97% від прогнозованих площ
Лідери посівної
Наразі найбільша площа посівів припадає на кукурудзу – 3,94 млн га (98%), ячмінь – 744,4 тис. га (96%), ярої пшениці вже засіяно 217,1 тис. га (95%), гороху – 212,1 тис. га (98%), вівса – 158,6 тис. га (98%). Гречка засіяна на площі 66,0 тис. га (75%), просо – 66,1 тис. га (87%).
Регіони-лідери за темпами сівби:
- Полтавська область: 557,3 тис. га (пшениця – 4,5 тис. га, ячмінь – 69,1 тис. га, горох – 9,6 тис. га, овес – 3,1 тис. га, кукурудза – 455,1 тис. га);
- Чернігівська область: 489,7 тис. га (пшениця – 12,0 тис. га, ячмінь – 13,0 тис. га, горох – 9,4 тис. га, овес – 23,5 тис. га, кукурудза – 412,3 тис. га);
- Вінницька область: 393,8 тис. га (пшениця – 11,5 тис. га, ячмінь – 53,0 тис. га, горох – 7,0 тис. га, овес – 1,1 тис. га, кукурудза – 309,1 тис. га);
- Сумська область: 390,6 тис. га (пшениця – 21,5 тис. га, ячмінь – 18,2 тис. га, горох – 5,8 тис. га, овес – 9,8 тис. га, кукурудза – 328,2 тис. га);
- Черкаська область: 387,7 тис. га (пшениця – 2,0 тис. га, ячмінь – 30,2 тис. га, горох – 5,0 тис. га, овес – 0,8 тис. га, кукурудза – 345,9 тис. га).
Технічні культури засіяні на площі 7,38 млн га (93%). З них:
- соняшнику – 4,73 млн га (93%). Лідер Дніпропетровщина – 805,4 тис. га;
- сої – 2,23 млн га (92%).
Доповнення
Загалом у 2025 році заплановано засіяти близько 5,7 млн га ярих зернових та зернобобових культур, що відповідає рівню 2024 року. Головною особливістю нового сезону, як повідомили у Мінагро, стане збільшення площ під ярою пшеницею до 227,5 тис. га. Такі зміни в структурі посівів, як зазначається, відповідають стабільному попиту на пшеницю з боку переробних підприємств та експортерів.
Екватор посівної пройдено, врожай очікується не меншим за торішній - Шмигаль13.05.25, 12:51 • 5016 переглядiв