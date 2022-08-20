Португалия выступила против запрета виз российским туристам

Детали

В МИДе газете подчеркнули, что цель санкций против москвы должна состоять в том, чтобы "наказать российскую военную машину, а не российский народ". Тем не менее, Португалия примет участие в обсуждении этого вопроса между 27 государствами-членами, которое состоится 31 августа.

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«Португалия считает, что основная цель режима санкций должна состоять в том, чтобы наказать российскую военную машину, а не российский народ. Португалия будет участвовать в обсуждении, которое в конечном итоге может состояться на европейском уровне, по этому вопросу, способствуя выработке единой позиции государств-членов ЕС, как мы всегда делали», — говорится в ответе из МИД страны.

Дополнение

На неформальной встрече глав МИД стран ЕС 30-31 августа в Праге будут обсуждаться визовые ограничения против рф.

По сообщениям, Греция и Кипр выступили против запрета на выдачу туристических шенгенских виз россиянам.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее также не поддержал совместный запрет на въезд россиян в ЕС из-за полномасштабного вторжения в рф.

В то же время многие страны уже отказывают или ограничивают выдачу виз россиянам, среди которых выделяются страны Балтии. Как только рф вторглась в Украину в конце февраля, Латвия, Литва и Польша прекратили выдачу новых туристических виз российским гражданам.

Далее была Эстония, запретившая въезд россиянам с визами, выданными ее службами. Она также пытается не допустить въезд россиян, имеющих визы, выданные другими государствами-членами ЕС.

Финляндия, имеющая самую длинную в Европе границу с рф, с 1 сентября сократит количество заявлений на получение российской туристической визы всего до 10% от обычной 1000 заявок, получаемых в день. Законодательство Финляндии исключает полный запрет на основании гражданства заявителя.