Греція та Кіпр виступили проти заборони на видачу туристичних шенгенських віз росіянам - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. В Європейському Союзі ще дві країни виступили проти блокування віз для російських туристів та відкинули заклик України до такої заборони. Мова йде про Кіпр і Грецію. Про це повідомляє іноземне видання Politico, інформує УНН.
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Як зазначається, країни об'єднуються на підтримку Німеччини, а саме канцлера Олафа Шольца, який висловив опозицію, заявивши, що слід звинувачувати президента росії володимира путіна, а не російський народ.
Влада Кіпру, де проживає велика російськомовна емігрантська спільнота, дотримується такої ж позиції, як і Берлін.
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«Ми віримо в контакти між людьми, тому ми не вважаємо, що цей захід має якесь значення для росіян», - заявив генеральний секретар міністерства закордонних справ Кіпру Корнеліос Корнеліу.
Доповнення
На неформальній зустрічі голів МЗС країн ЄС 30-31 серпня у Празі обговорюватимуться візові обмеження проти рф.
Польська влада змінила візову політику щодо росіян - з початку вторгнення рф в Україні громадянам росії Польща видала лише 4,5 тис. віз, тоді як за увась минулий рік було понад 31 тисяча. Таким чином, видача віз скоротилася приблизно утричі.
З 18 серпня Естонія не пускатиме громадян рф із шенгенськими візами, які видала раніше.