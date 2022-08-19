Польща приблизно утричі урізала видачу віз росіянам

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 61981 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 70043 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 81845 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 87217 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 97728 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 150883 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 70947 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 151250 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109830 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69452 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
3м/с
49%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14 квітня, 14:46 • 20777 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14 квітня, 14:54 • 22374 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 23648 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 12676 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 13582 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 61981 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 150883 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 174897 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 151250 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 262538 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96420 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 99026 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43604 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 46991 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61590 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Польща приблизно утричі урізала видачу віз росіянам

Київ • УНН

 • 225408 перегляди

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Польська влада змінила візову політику щодо росіян - з початку вторгнення рф в Україні громадянам росії Польща видала лише 4,5 тис. віз, тоді як за увась минулий рік було понад 31 тисяча. Таким чином, видача віз скоротилася приблизно утричі, пише УНН з посиланням на Rzeczpospolita.

Польща приблизно утричі урізала видачу віз росіянам

Цитата

"Лише одна віза для російського студента, 14 туристичних віз, 813 робочих і аж 659 гуманітарних віз – так сьогодні виглядає візова політика Польщі для громадян російської федерації після вторгнення в Україну", - пише газета.

Деталі

З 24 лютого по 9 серпня росіянам видали 4513 віз – згідно з даними Міністерства закордонних справ країни, які отримала Rzeczpospolita. Але з кінця березня, коли Міністерство внутрішніх справ і адміністрації видало постанову, яка блокує в'їзд росіян виключно з туристичною метою, Польща взагалі не видає такі візи, відзначає видання.

Для порівняння, за весь минулий рік громадяни рф отримали 31 тис. 297 віз – з них 17 тисяч 388 для працівників, майже тисяча – для навчання в Польщі та 95 туристичних віз.

Міністерство закордонних справ Польщі при цьому вказує, що обмеження на в’їзд для росіян пов’язані з кількома причинами, не лише новими законодавчими обмеженнями, а й зі "значним скороченням кількості дипломатичного та консульського персоналу та допоміжного персоналу в консульських установах Польщі в російській федерації".

На початку квітня рф видворила зі своєї країни 45 польських дипломатів і консульських працівників. Це стало наслідком "помсти" за видворення в березні такої ж кількості російських дипломатів з дипломатичних місій у Польщі, яких Агентство внутрішньої безпеки країни визнало шпигунами. Внаслідок цих подій, як пояснюють у польському МЗС, представництва Польщі в росії "обмежили свою діяльність у сфері прийому та розгляду візових анкет за рахунок виконання інших консульських функцій, важливих з точки зору зовнішньої політики Польщі".

Доповнення

На неформальній зустрічі голів МЗС країн ЄС 30-31 серпня у Празі обговорюватимуться візові обмеження проти рф.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав усі країни ЄС анулювати довгострокові багаторазові шенгенські візи, видані громадянам рф та білорусі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.90
Bitcoin
$84,863.10
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,226.30
Ethereum
$1,634.29