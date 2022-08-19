Польща приблизно утричі урізала видачу віз росіянам

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"Лише одна віза для російського студента, 14 туристичних віз, 813 робочих і аж 659 гуманітарних віз – так сьогодні виглядає візова політика Польщі для громадян російської федерації після вторгнення в Україну", - пише газета.

Деталі

З 24 лютого по 9 серпня росіянам видали 4513 віз – згідно з даними Міністерства закордонних справ країни, які отримала Rzeczpospolita. Але з кінця березня, коли Міністерство внутрішніх справ і адміністрації видало постанову, яка блокує в'їзд росіян виключно з туристичною метою, Польща взагалі не видає такі візи, відзначає видання.

Для порівняння, за весь минулий рік громадяни рф отримали 31 тис. 297 віз – з них 17 тисяч 388 для працівників, майже тисяча – для навчання в Польщі та 95 туристичних віз.

Міністерство закордонних справ Польщі при цьому вказує, що обмеження на в’їзд для росіян пов’язані з кількома причинами, не лише новими законодавчими обмеженнями, а й зі "значним скороченням кількості дипломатичного та консульського персоналу та допоміжного персоналу в консульських установах Польщі в російській федерації".

На початку квітня рф видворила зі своєї країни 45 польських дипломатів і консульських працівників. Це стало наслідком "помсти" за видворення в березні такої ж кількості російських дипломатів з дипломатичних місій у Польщі, яких Агентство внутрішньої безпеки країни визнало шпигунами. Внаслідок цих подій, як пояснюють у польському МЗС, представництва Польщі в росії "обмежили свою діяльність у сфері прийому та розгляду візових анкет за рахунок виконання інших консульських функцій, важливих з точки зору зовнішньої політики Польщі".

Доповнення

На неформальній зустрічі голів МЗС країн ЄС 30-31 серпня у Празі обговорюватимуться візові обмеження проти рф.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав усі країни ЄС анулювати довгострокові багаторазові шенгенські візи, видані громадянам рф та білорусі.