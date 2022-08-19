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Литва закликала ЄС анулювати візи росіян

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у своїй колонці для видання Pollitico закликав усі країни Європейського Союзу анулювати довгострокові багаторазові шенгенські візи, видані громадянам рф та білорусі, пише УНН.

Литва закликала ЄС анулювати візи росіян

Цитата

"Разом ми маємо знайти спільне та ефективне рішення, щоб зробити заборону на видачу віз максимально ефективною. І вона повинна включати чітке "ні" російським і білоруським туристам, що набуде чинності негайно; відкликання вже виданих довгострокових багаторазових віз принаймні до закінчення війни; та постійний прийом тих, хто шукає притулку – не європейські канікули", - написав Ландсбергіс.

Деталі

Голова МЗС країни зазначив, що через обмежене авіасполучення росіяни використовують візи інших держав ЄС для сухопутного в'їзду до Європи через країни Балтії. "Таким чином, члени ЄС, які продовжують видавати росіянам туристичні візи, не лише ігнорують усі звірства, здійснені щодо українців, а й фактично "запрошують" російських туристів до країн Балтії", - зазначив Ландсбергіс.

При цьому навіть у разі ухвалення заборони на видачу нових дозволів багато росіян уже отримали велику кількість багаторазових віз строком від трьох років, зауважив голова литовського МЗС. На тлі цього він і закликав до їх анулювання.

Доповнення

10 серпня Україна закликала країни Європейського Союзу та "Групи семи" (G7) припинити видачу віз росіянам. А саме - "позбавити права перетинати міжнародні кордони, доки вони не навчаться їх поважати", про що заявив голова МЗС Дмитро Кулеба.

12 серпня стало відомо, що Чехія, яка нині головує у Раді ЄС, підтримала пропозицію щодо заборони на видачу віз на території всього ЄС для громадян росії.

На неформальній зустрічі голів МЗС країн ЄС 30-31 серпня у Празі обговорюватимуться візові обмеження проти рф.

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