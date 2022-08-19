Литва призвала ЕС аннулировать визы россиян

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"Вместе мы должны найти общее и эффективное решение, чтобы сделать запрет на выдачу виз максимально эффективным. И он должен включать четкое "нет" российским и белорусским туристам, что вступит в силу немедленно; отзыв уже выданных долгосрочных многократных виз по крайней мере до окончания войны; и постоянный прием ищущих убежища – не европейские каникулы", - написал Ландсбергис.

Детали

Глава МИД страны отметил, что из-за ограниченного авиасообщения россияне используют визы других государств ЕС для сухопутного въезда в Европу через страны Балтии. "Таким образом, члены ЕС, которые продолжают выдавать россиянам туристические визы, не только игнорируют все зверства, совершенные по отношению к украинцам, но и фактически "приглашают" российских туристов в страны Балтии", - отметил Ландсбергис.

При этом даже в случае принятия запрета на выдачу новых разрешений многие россияне уже получили большое количество многократных виз сроком от трех лет, отметил глава литовского МИД. На фоне этого он и призвал к их аннулированию.

Дополнение

10 августа Украина призвала страны Европейского Союза и "Группы семи" (G7) прекратить выдачу виз россиянам. А именно – "лишить права пересекать международные границы, пока они не научатся их уважать", о чем заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

12 августа стало известно, что председательствующая в Совете ЕС Чехия поддержала предложение о запрете на выдачу виз на территории всего ЕС для граждан россии.

На неформальной встрече глав МИД стран ЕС 30-31 августа в Праге будут обсуждаться визовые ограничения против рф.