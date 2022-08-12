росію можуть відгородити "залізною завісою": Чехія підтримала пропозицію заборонити видачу європейських віз громадянам рф
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Чеська Республіка, яка нині головує в ЄС, у п'ятницю підтримала пропозицію щодо заборони на видачу віз на території всього ЄС для громадян росії, передає УНН з посиланням на Denik.
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"Повне припинення видачі російських віз усіма державами-членами ЄС може стати ще однією дуже ефективною санкцією", - заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.
Деталі
Його висловлювання підтверджують прагнення Естонії, Латвії та Фінляндії до того, щоб усі держави ЄС припинили видачу туристичних віз росіянам.
Головний дипломат Естонії Урмас Рейнсалу заявив у четвер, що надасть офіційну пропозицію Раді Європейського Союзу під головуванням Чехії.
Ліпавський підтвердив, що включить цю пропозицію до порядку денного неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Празі 31 серпня.
"В умовах російської агресії, яку кремль продовжує нагнітати, не може бути й мови про спільний туризм для громадян росії", - сказав він.
У разі ухвалення нові санкції стануть "дуже чітким та прямим сигналом російському суспільству", додав він.
Контекст
Позиція Чехії не стала несподіванкою, оскільки вона стала першою країною ЄС, яка призупинила дію віз для всіх росіян, за винятком гуманітарних випадків одразу після початку війни в Україні 24 лютого.
Президент України Володимир Зеленський раніше запропонував цей захід як спосіб посилити дипломатичний тиск на Москву.
"Відвідування Європи - це привілей, а не право людини", - заявила раніше цього тижня прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.
Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув цю ідею у четвер, наголосивши, що "це війна путіна і що санкції не повинні завдавати шкоди невинним людям".
Додамо
ЄС запровадив сім пакетів санкцій проти росії націлених, зокрема, на путіна та міністра закордонних справ сергія лаврова.
Заходи також включають економічні санкції, такі як заборона на імпорт золота, нафти та вугілля та експорт предметів розкоші, а також виключення російських та білоруських банків із міжнародної платіжної системи SWIFT.