"Це війна путіна": Шольц проти заборони в'їзду громадян росії до Євросоюзу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц не підтримує спільну заборону на в'їзд росіян до Європейського Союзу через повномасштабне вторгнення рф. За його словами, відповідальність за війну несе президент росії володимир путін. Про це він сказав під час своєї щорічної пресконференції, передає УНН із посиланням на Der Tagesspiegel.
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«Президент росії відповідає за цю війну. Це війна путіна, тому мені важко погодитись з цією ідеєю», - зазначив він.
Деталі
Олаф заявив, що Євросоюз вже прийняв рішення щодо персональних санкцій проти людей з центру ухвалення рішень у москві. Більше того, він запевнив, що будуть надалі впроваджуватися санкції проти рф.
Також німецький канцлер додав, що на його думку запровадження каральних заходів проти усіх громадян росії є невиправданим.
Доповнення
Естонська влада з 18 серпня має намір не впускати в країну громадян росії з виданими Естонією шенгеськими візами. Однак є низка винятків.
Латвія підтримує ініціативу заборонити видачу віз до ЄС громадянам росії. Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич наголосив, що рішення про заборону змусить відчути санкції широкому колу росіян.