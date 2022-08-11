Латвія підтримує ініціативу на повну заборону видачі віз росіянам
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Латвія підтримує ініціативу заборонити видачу віз до ЄС громадянам росії, повідомляє УНН з посиланням на заяву міністра закордонних справ Латвії Едгара Ринкевича у Twitter.
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Ринкевича наголосив, що рішення про заборону змусить відчути санкції широкому колу росіян.
"Поїздки в Європу або будь-яку іншу цивілізовану країну для росіян - це не спадкове і божественне право, а привілей, яким не можна користуватися, поки росія продовжує свою агресію. Один крок до того, щоб зупинити рф, це те, що широка публіка відчує на собі наслідки санкцій", - зазначив він.
Нагадаємо
Україна закликає країни Європейського Союзу та "Групи семи" (G7) припинити видачу віз росіянам.