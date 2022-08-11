Латвия поддерживает инициативу по полному запрету выдачи виз россиянам

Цитата

Рынкевич подчеркнул, что решение о запрете заставит ощутить санкции широкому кругу россиян.

"Поездки в Европу или любую другую цивилизованную страну для россиян – это не наследственное и божественное право, а привилегия, которой нельзя пользоваться, пока россия продолжает свою агрессию. Один шаг к тому, чтобы остановить рф, это то, что широкая публика ощутит на себе последствия санкций", – отметил он.

Напомним

Украина призывает страны Европейского Союза и "Группы семи" (G7) прекратить выдачу виз россиянам.