Латвия поддерживает инициативу по полному запрету выдачи виз россиянам
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Латвия поддерживает инициативу запретить выдачу виз в ЕС гражданам россии, сообщает УНН со ссылкой на заявление министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича в Twitter.
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Рынкевич подчеркнул, что решение о запрете заставит ощутить санкции широкому кругу россиян.
"Поездки в Европу или любую другую цивилизованную страну для россиян – это не наследственное и божественное право, а привилегия, которой нельзя пользоваться, пока россия продолжает свою агрессию. Один шаг к тому, чтобы остановить рф, это то, что широкая публика ощутит на себе последствия санкций", – отметил он.
Напомним
Украина призывает страны Европейского Союза и "Группы семи" (G7) прекратить выдачу виз россиянам.