Україна закликає країни ЄС та G7 припинити видачу віз росіянам - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Україна закликає країни Європейського Союзу та "Групи семи" (G7) припинити видачу віз росіянам, пише УНН з посиланням на заяву голови МЗС України Дмитра Кулеби.
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"Я закликаю всі країни ЄС та G7 припинити видачу віз росіянам. Президент Зеленський цілком наполягає на цьому. Росіяни переважною більшістю підтримують війну в Україні. Їх треба позбавити права перетинати міжнародні кордони, доки вони не навчаться їх поважати", - написав Дмитро Кулеба у Twitter.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявив, що один із способів завадити росії анексувати території України полягає в тому, щоб західні країни оголосили, що у відповідь вони заборонять в'їзд усім російським громадянам.
Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала заборонити видавати росіянам туристичні візи.
З аналогічним закликом виступила і прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін. В інтерв'ю Yle вона сказала, що Рада ЄС могла б розглянути варіант накладення санкцій на російський туризм до того часу, доки триває війна.
10 серпня росЗМІ повідомили з посиланням на представника кабміну ФРН у відповідь на запитання про пропозицію заборонити видачу шенгенських віз росіянам, що ЄС перебуває на етапі обговорення, що може входити до нового пакету санкцій проти рф, і в цьому "грають роль" порушені питання.
За словами міністра міграції Швеції Андерса Ігемана, рішення щодо заморожування віз для росіян на рівні країни залежить від того, як буде розвиватися дискусія всередині ЄС. З його слів, поки що невідомо, як Швеція рухатиметься далі. Але він відкритий до того, що все може змінитися.