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Україна закликає країни ЄС та G7 припинити видачу віз росіянам - Кулеба

Україна закликає країни ЄС та G7 припинити видачу віз росіянам - Кулеба

Київ • УНН

 • 219558 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Україна закликає країни Європейського Союзу та "Групи семи" (G7) припинити видачу віз росіянам, пише УНН з посиланням на заяву голови МЗС України Дмитра Кулеби.

Цитата

"Я закликаю всі країни ЄС та G7 припинити видачу віз росіянам. Президент Зеленський цілком наполягає на цьому. Росіяни переважною більшістю підтримують війну в Україні. Їх треба позбавити права перетинати міжнародні кордони, доки вони не навчаться їх поважати", - написав Дмитро Кулеба у Twitter.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що один із способів завадити росії анексувати території України полягає в тому, щоб західні країни оголосили, що у відповідь вони заборонять в'їзд усім російським громадянам.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала заборонити видавати росіянам туристичні візи.

З аналогічним закликом виступила і прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін. В інтерв'ю Yle вона сказала, що Рада ЄС могла б розглянути варіант накладення санкцій на російський туризм до того часу, доки триває війна.

10 серпня росЗМІ повідомили з посиланням на представника кабміну ФРН у відповідь на запитання про пропозицію заборонити видачу шенгенських віз росіянам, що ЄС перебуває на етапі обговорення, що може входити до нового пакету санкцій проти рф, і в цьому "грають роль" порушені питання.

За словами міністра міграції Швеції Андерса Ігемана, рішення щодо заморожування віз для росіян на рівні країни залежить від того, як буде розвиватися дискусія всередині ЄС. З його слів, поки що невідомо, як Швеція рухатиметься далі. Але він відкритий до того, що все може змінитися.

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