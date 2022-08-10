Україна закликає країни ЄС та G7 припинити видачу віз росіянам - Кулеба

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"Я закликаю всі країни ЄС та G7 припинити видачу віз росіянам. Президент Зеленський цілком наполягає на цьому. Росіяни переважною більшістю підтримують війну в Україні. Їх треба позбавити права перетинати міжнародні кордони, доки вони не навчаться їх поважати", - написав Дмитро Кулеба у Twitter.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що один із способів завадити росії анексувати території України полягає в тому, щоб західні країни оголосили, що у відповідь вони заборонять в'їзд усім російським громадянам.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала заборонити видавати росіянам туристичні візи.

З аналогічним закликом виступила і прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін. В інтерв'ю Yle вона сказала, що Рада ЄС могла б розглянути варіант накладення санкцій на російський туризм до того часу, доки триває війна.

10 серпня росЗМІ повідомили з посиланням на представника кабміну ФРН у відповідь на запитання про пропозицію заборонити видачу шенгенських віз росіянам, що ЄС перебуває на етапі обговорення, що може входити до нового пакету санкцій проти рф, і в цьому "грають роль" порушені питання.

За словами міністра міграції Швеції Андерса Ігемана, рішення щодо заморожування віз для росіян на рівні країни залежить від того, як буде розвиватися дискусія всередині ЄС. З його слів, поки що невідомо, як Швеція рухатиметься далі. Але він відкритий до того, що все може змінитися.