Украина призывает страны ЕС и G7 прекратить выдачу виз россиянам - Кулеба

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"Я призываю все страны ЕС и G7 прекратить выдачу виз россиянам. Президент Зеленский полностью настаивает на этом. Россияне подавляющим большинством поддерживают войну в Украине. Их нужно лишить права пересекать международные границы, пока они не научатся их уважать", - написал Дмитрий Кулеба в Twitter.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что один из способов помешать россии аннексировать территории Украины состоит в том, чтобы западные страны объявили, что в ответ они запретят въезд всем российским гражданам.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала запретить выдавать россиянам туристические визы.

С аналогичным призывом выступила и премьер-министр Финляндии Санна Марин. В интервью Yle она сказала, что Совет ЕС мог бы рассмотреть вариант наложения санкций на российский туризм до тех пор, пока идет война.

10 августа росСМИ сообщили со ссылкой на представителя кабмина ФРГ в ответ на вопрос о предложении запретить выдачу шенгенских виз россиянам, что ЕС находится на этапе обсуждения, что может входить в новый пакет санкций против рф, и в этом "играют роль" поднятые вопросы.

По словам министра миграции Швеции Андерса Игемана, решение о замораживании виз для россиян на уровне страны зависит от того, как будет развиваться дискуссия внутри ЕС. По его словам, пока неизвестно, как Швеция будет двигаться дальше. Но он открыт к тому, что все может измениться.