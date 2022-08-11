Естонія з 18 серпня збирається не пускати росіян із виданими країною шенгенськими візами

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"Через тиждень застосовуватиметься санкція щодо шенгенських віз, виданих Естонською Республікою. Санкція означає, що візи залишаться дійсними. Однак на власників віз будуть накладені санкції при в'їзді до Естонії, тобто їм буде заборонено в'їзд до Естонії", - сказав міністр, додавши, що є винятки.

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Під такі санкції, з його слів, не потраплять особи, які є співробітниками дипломатичних представництв в Естонії та члени їхніх сімей. Особи, що займаються міжнародними вантажними та пасажирськими перевезеннями. Особи, які мають право вільного пересування згідно із законодавством ЄС. Особи, в'їзд яких в Естонію необхідний з гуманітарних міркувань, а також близькі родичі осіб, які мають естонське громадянство або постійний дозвіл на проживання в Естонії.

"Підкреслю ще раз - по-перше, цей захід набирає чинності через тиждень. По-друге, це означає, що левова частка шенгенських віз, виданих в Естонії, фактично продовжують діяти, але в'їзд до Естонії тим людям, які не підпадають під виключення - не дозволяється", - сказав Рейнсалу.

Як підкреслив Рейнсалу, це рішення стосується лише віз, виданих Естонією, і не торкається віз, виданих іншими країнами Шенгенської зони.

Проте наступного тижня уряд має намір обговорити способи, як можна було б заборонити в'їзд до Естонії всім громадянам росії, які мають шенгенські візи.

Пізніше прес-служба кабміну Естонії уточнила, що рішення набуде чинності 18 серпня.

Також уряд країни вирішив як виняток на рік продовжити дозвіл на проживання тим студентам, яким це потрібно для завершення навчання в естонських вузах.

Раніше

У березні Естонія оголосила про тимчасове припинення видачі туристичних віз росіянам.